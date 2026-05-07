Путін у відчаї попросив у Трампа захисту: Україну попередили про страшні наслідки

Вперше за довгий час російський президент зателефонував американському колезі, схоже, лише з однією метою: забезпечити безпечне проведення параду 9 травня, пише політичний оглядач Віталій Портников. Цей день у сучасній Росії перетворився на символ путінської ідеології, коли перемога у Другій світовій війні стала інструментом пропаганди й виправдання агресії.

Експерт зазначає, що під владою Путіна навіть "діти війни" і ветерани дедалі рідше присутні, але парад залишається ключовим об’єднавчим елементом для суспільства. Інші державні дати давно втратили зміст, а День Росії святкують скоріше з формальності, ніж із реального патріотичного піднесення.

Цього року парад у Москві під загрозою через українські дрони та ракети. Путін, відомий своєю параноїдальною обережністю, не хоче ризикувати, стоячи на трибуні під час можливих атак. Уже скоротили програму: без військової техніки та курсантів, і невідомо, чи сам президент з’явиться. Минулого року Кремль намагався створити "живий щит" із керівників країн Центральної Азії, цього разу інформації про іноземних гостей мало. Єдиний європейський політик, який висловив готовність прибути – прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, проте його маршрут обмежений через закритий повітряний простір багатьох країн і попередні контакти з Україною.

На думку Портникова, у цій ситуації дзвінок до Трампа теж не гарантує безпеки. Американський лідер не зацікавлений у компромісах, якщо Росія продовжує атаки на Україну. Путіну потрібен компроміс лише "для виду", щоб забезпечити демонстрацію параду, а не для припинення війни. Парад для Кремля – це символічна дата, яка дозволяє зберегти внутрішню легітимність і продовжити військові дії без прив’язки до ключових історичних подій.

Таким чином, підсумовує публіцист, головна мета Кремля – безпечно провести святкування, тоді як наслідки для України та міжнародної спільноти залишаються серйозними.

Портал "Коментарі" вже писав, що, за даними моніторингових каналів, країна-терорист РФ може готувати масований ракетно-дроновий удар по Україні 10 – 12 травня, причому серед пріоритетних цілей називають Київ і область.