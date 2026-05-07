Путин в отчаянии попросил у Трампа защиты: Украину предупредили о страшных последствиях

Впервые за долгое время российский президент позвонил по телефону американскому коллеге, похоже, лишь с одной целью: обеспечить безопасное проведение парада 9 мая, пишет политический обозреватель Виталий Портников. Этот день в современной России превратился в символ путинской идеологии, когда победа во Второй мировой войне стала инструментом пропаганды и оправдания агрессии.

Эксперт отмечает, что под властью Путина даже дети войны и ветераны все реже присутствуют, но парад остается ключевым объединяющим элементом для общества. Другие государственные даты давно потеряли содержание, а День России празднуют скорее из формальности, чем из реального патриотического подъема.

В этом году парад в Москве под угрозой из-за украинских дронов и ракет. Путин, известный своей параноидальной осторожностью, не хочет рисковать, стоя на трибуне во время возможных атак. Уже сократили программу: без военной техники и курсантов, и неизвестно, появится ли сам президент. В прошлом году Кремль пытался создать "живой щит" из руководителей стран Центральной Азии, на этот раз информации об иностранных гостях мало. Единственный европейский политик, выразивший готовность прибыть – премьер Словакии Роберт Фицо, однако его маршрут ограничен из-за закрытого воздушного пространства многих стран и предварительных контактов с Украиной.

По мнению Портникова, в этой ситуации звонок к Трампу тоже не гарантирует безопасность. Американский лидер не заинтересован в компромиссах, если Россия продолжает атаку на Украину. Путину нужен компромисс только для вида, чтобы обеспечить демонстрацию парада, а не для прекращения войны. Парад для Кремля – это символическая дата, позволяющая сохранить внутреннюю легитимность и продолжить военные действия без привязки к ключевым историческим событиям.

Таким образом, заключает публицист, главная цель Кремля – безопасно провести празднование, тогда как последствия для Украины и международного сообщества остаются серьезными.

Портал "Комментарии" уже писал , что, по данным мониторинговых каналов, страна-террорист РФ может готовить массированный ракетно-дроновый удар по Украине 10 — 12 мая, причем среди приоритетных целей называют Киев и область.