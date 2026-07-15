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Путін у відчаї наказав суттєво посилити власну охорону: розкрито приголомшливу причину

Найближче оточення Путіна не прагне брати на себе відповідальність за майбутнє Росії, тому Кремль посилює систему особистої охорони на тлі ризику ескалації ударів

15 липня 2026, 18:00
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Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін збільшив кількість особистої охорони не через внутрішню боротьбу за владу, а через зростаючі побоювання щодо безпеки на тлі війни та очікування нових ударів по території Росії. Таку думку висловив головний редактор Sotnik-TV, журналіст і публіцист Олександр Сотник.

Путін у відчаї наказав суттєво посилити власну охорону: розкрито приголомшливу причину

Фото: з відкритих джерел

За його словами, поширені припущення про глибокий розкол у кремлівських елітах не відповідають дійсності. На його думку, найближче оточення Путіна не демонструє готовності відкрито боротися за владу, оскільки усвідомлює масштаби викликів, які можуть постати перед майбутнім керівництвом країни.

"Ніякого розколу немає. Є небажання брати на себе цю "шапку Мономаха", всю цю "красу". Є страх, є нерозуміння", – зазначив Сотник. 

Він вважає, що саме ці фактори змушують Путіна дедалі більше покладатися на особисту охорону та вузьке коло найбільш відданих людей. На думку журналіста, у Кремлі дедалі частіше прогнозують подальше загострення ситуації, що лише посилює нервозність серед представників російської верхівки. 

Сотник також стверджує, що російські еліти вже оцінюють можливі сценарії розвитку подій і намагаються знайти фігуру, яка у разі зміни влади змогла б гарантувати їм безпеку та збереження їхнього впливу.

"Зараз еліти поглядають навколо. Вони розуміють, що далі буде тільки гірше. Якщо Путіну не вдасться створити й застосувати цю зброю, то ситуація однозначно погіршиться. І вони програють. Тому еліти починають озиратися навколо в пошуках того, хто міг би гарантувати їм збереження статус-кво, хто зможе домовитися з усіма і при цьому дійсно дотримуватиметься цього статус-кво, не обдурить і не почне тягнути ковдру на себе. Поки що такої фігури вони не знайшли", – сказав журналіст. 

На його переконання, саме відсутність єдиного потенційного наступника змушує російські еліти зберігати лояльність до чинного керівника Кремля, навіть попри зростання ризиків та погіршення внутрішньої ситуації в Росії. Водночас Сотник вважає, що посилення заходів безпеки навколо Путіна свідчить про дедалі більшу тривогу російського керівництва щодо розвитку подій у найближчій перспективі.

Як вже писали "Коментарі", Україна здатна фактично паралізувати російський нафтовий експорт лише за одну добу, якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення. Таку заяву зробив розробник українських ракет і військовий експерт Денис Штілерман.



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