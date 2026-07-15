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Путин в отчаянии приказал существенно усилить собственную охрану: раскрыта потрясающая причина

Ближайшее оцепление Путина не стремится брать на себя ответственность за будущее России, поэтому Кремль усиливает систему личной охраны на фоне риска эскалации ударов

15 июля 2026, 18:00
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин увеличил количество личной охраны не из-за внутренней борьбы за власть, а из-за растущих опасений по безопасности на фоне войны и ожидания новых ударов по территории России. Такое мнение высказал главный редактор Sotnik-TV, журналист и публицист Александр Сотник.

Путин в отчаянии приказал существенно усилить собственную охрану: раскрыта потрясающая причина

Фото: из открытых источников

По его словам, распространенные предположения о глубоком расколе в кремлевских элитах не соответствуют действительности. По его мнению, ближайшее оцепление Путина не демонстрирует готовности открыто бороться за власть, поскольку осознает масштабы вызовов, которые могут предстать перед будущим руководством страны.

"Никакого раскола нет. Есть нежелание брать на себя эту "шапку Мономаха", всю эту "красоту". Есть страх, есть непонимание", – отметил Сотник.

Он считает, что именно эти факторы заставляют Путина все больше полагаться на личную охрану и узкий круг наиболее преданных людей. По мнению журналиста, в Кремле все чаще прогнозируют дальнейшее обострение ситуации, что лишь усугубляет нервозность среди представителей российской верхушки.  

Сотник также утверждает, что российские элиты уже оценивают возможные сценарии развития событий и пытаются найти фигуру, которая в случае смены власти смогла бы обеспечить им безопасность и сохранение их влияния.

"Сейчас элиты смотрят вокруг. Они понимают, что дальше будет только хуже. Если Путину не удастся создать и применить это оружие, ситуация однозначно ухудшится. И они проиграют. Поэтому элиты начинают оглядываться вокруг в поисках того, кто мог бы гарантировать им сохранение статус-кво, кто сможет договориться со всеми и при этом действительно будет придерживаться этого статус-кво, не обманет и не станет тянуть одеяло на себя. Пока такой фигуры они не нашли", – сказал журналист.

По его убеждению, именно отсутствие единственного потенциального преемника заставляет российские элиты сохранять лояльность действующему руководителю Кремля, даже несмотря на рост рисков и ухудшение внутренней ситуации в России. В то же время Сотник считает, что усиление мер безопасности вокруг Путина свидетельствует о растущей тревоге российского руководства относительно развития событий в ближайшей перспективе.

Как уже писали "Комментарии", Украина способна фактически парализовать российский нефтяной экспорт только за сутки, если будет принято соответствующее политическое решение. Такое заявление сделал разработчик украинских ракет и военный эксперт Денис Штиллерман.



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