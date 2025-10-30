Путін у стані агознії запланував пекло на трьох напрямках: розкрито конкретну мету

Росія продовжує здійснювати повітряні удари по мирних містах України, застосовуючи ракети та дрони. Крім того, окупанти не відмовляються від активних бойових дій на фронті, намагаючись закріпити собі вигідніші умови для майбутніх переговорів. Про це в ефірі Радіо NV повідомив військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко.

"Бажання припинити вогонь ніколи не проявлятиметься у припиненні атак. Навпаки, чим ближче до можливого перемир’я, тим активнішою буде ескалація з боку Росії. Це закономірність: вони намагатимуться витиснути для себе найвигіднішу переговорну позицію", — зазначив Мусієнко.

За його словами, зараз ворог діє одночасно на кількох напрямках.

Перший — тиск на Україну. Росія намагається прорвати оборону на Донеччині та захопити більше територій, щоб потім використовувати це як аргумент у вимогах щодо відступу українських військ, зазначив військовий.

Другий — продовження терору задля створення внутрішніх проблем для України: соціальних, побутових та економічних. Зокрема, це удари по енергетичній та критичній інфраструктурі, а також по газовидобувних об’єктах.

Третій напрямок — залякування світової спільноти ядерною загрозою.

"Саме тому лунають заяви про ‘Буревісник’, ‘Посейдон’, ‘Орєшнік’ у Білорусі та інші подібні кроки, щоб спровокувати кризу на кшталт Карибської і зміцнити свої позиції на переговорах", — додав Мусієнко.

Він також підкреслив, що нічна масована атака росіян була очікуваною. Ворог намагається зробити все, щоб його позиції за столом переговорів були максимально сильними.

