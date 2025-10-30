Українська блогерка опинилася в центрі скандалу через архівне фото з прапором "ЛНР"

У соцмережах активно обговорюють архівні світлини української блогерки Єви Коршик, на яких вона позує на фоні прапора "ЛНР". Ці знімки стали приводом для масштабної дискусії серед користувачів та викликали хвилю критики. Під удар потрапила не лише сама блогерка, але й український бренд одягу, який нещодавно випустив колекцію у колаборації з нею. Користувачі соцмереж, зокрема на платформі Threads, обговорюють, наскільки цінності інфлюенсерки відповідають філософії бренду та чи варто компанії асоціювати себе з такою особою.

Фото: з відкритих джерел

"Як вам ваша амбасадорка? Чи збігаються її цінності з вашими?", — написала одна з користувачок, демонструючи обурення.

До обговорення приєдналася скандальна блогерка Олена Мандзюк, яка наголосила на проблемі вибору інфлюенсерів українськими брендами. У своїх Instagram-сториз вона зауважила, що часто співпраця з амбасадорами проходить без оцінки їхньої громадянської позиції. Мандзюк підкреслила важливість прозорості та відповідальності: "Ніякого толерування будь-чого російського в Україні та відбілювання людей із проросійськими нахилами".

Сама Єва Коршик відреагувала на критику, пояснивши, що на момент зроблення архівних фото вона була підлітком і перебувала під впливом російської пропаганди.

"Ці світлини не мають нічого спільного зі мною сьогодні. Я чітко визначила свою позицію і повністю підтримую нашу країну", — заявила блогерка, намагаючись пояснити свою позицію.

У результаті скандалу колаборацію між брендом і Євою Коршик було розірвано. Блогерка повідомила, що весь гонорар від проєкту перерахує на потреби Збройних сил України, прагнучи таким чином компенсувати негативні наслідки ситуації.

