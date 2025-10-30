Украинская блоггерша оказалась в центре скандала из-за архивного фото с флагом "ЛНР"

В соцсетях активно обсуждают архивные фотографии украинской блоггерши Евы Коршик, на которых она позирует на фоне флага "ЛНР". Эти снимки стали поводом к масштабной дискуссии среди пользователей и вызвали волну критики. Под удар попала не только сама блоггерша, но и украинский бренд одежды, недавно выпустивший коллекцию в коллаборации с ней. Пользователи соцсетей, в частности на платформе Threads, обсуждают, насколько ценности инфлюэнсерши соответствуют философии бренда и стоит ли компании ассоциировать себя с таким лицом.

Фото: из открытых источников

"Как вам ваша посла? Совпадают ли ее ценности с вашими?", — написала одна из пользовательниц, демонстрируя возмущение.

К обсуждению присоединилась скандальная блоггер Елена Мандзюк, которая отметила проблему выбора инфлюэнсеров украинскими брендами. В своих Instagram-сторизах она отметила, что часто сотрудничество с послами проходит без оценки их гражданской позиции. Мандзюк подчеркнула важность прозрачности и ответственности: "Никакого терпения чего-либо российского в Украине и отбеливания людей с пророссийскими наклонностями".

Сама Ева Коршик отреагировала на критику, объяснив, что к моменту изготовления архивных фото она была подростком и находилась под влиянием российской пропаганды.

"У этих фотографий нет ничего общего со мной сегодня. Я четко определила свою позицию и полностью поддерживаю нашу страну", — заявила блоггер, пытаясь объяснить свою позицию.

В результате скандала коллаборация между брендом и Евой Коршик была разорвана. Блогерко сообщила, что весь гонорар от проекта перечислит на нужды Вооруженных сил Украины, стремясь таким образом компенсировать негативные последствия ситуации.

