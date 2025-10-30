logo

Война с Россией Путин в состоянии агнозии запланировал ад на трех направлениях: раскрыта конкретная цель
НОВОСТИ

Путин в состоянии агнозии запланировал ад на трех направлениях: раскрыта конкретная цель

Военный считает, что приближение к прекращению огня вызовет ужесточение эскалации со стороны России.

30 октября 2025, 10:55
Автор:
Клименко Елена

Россия продолжает производить воздушные удары по мирным городам Украины, применяя ракеты и дроны. Кроме того, оккупанты не отказываются от активных боевых действий на фронте, пытаясь закрепить себе более выгодные условия для предстоящих переговоров. Об этом в эфире Радио NV сообщил военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко.

Путин в состоянии агнозии запланировал ад на трех направлениях: раскрыта конкретная цель

"Желание прекратить огонь никогда не будет проявляться в прекращении атак. Наоборот, чем ближе к возможному перемирию, тем активнее будет эскалация со стороны России. Это закономерность: они будут пытаться вытеснить для себя выгодную переговорную позицию", — отметил Мусиенко.

По его словам, сейчас враг действует одновременно по нескольким направлениям.

Первый – давление на Украину. Россия пытается прорвать оборону на Донетчине и захватить больше территорий, чтобы потом использовать это как аргумент в требованиях по отступлению украинских войск , отметил военный.

Второй – продолжение террора для создания внутренних проблем для Украины: социальных, бытовых и экономических. В частности, это удары по энергетической и критической инфраструктуре, а также по газодобывающим объектам.

Третье направление — устрашение мирового сообщества ядерной угрозой.

"Именно поэтому раздаются заявления о 'Буревестнике', 'Посейдоне', 'Орешнике' в Беларуси и других подобных шагах, чтобы спровоцировать кризис вроде Карибской и укрепить свои позиции на переговорах", — добавил Мусиенко.

Он также подчеркнул, что ночная массированная атака россиян была ожидаемой. Враг пытается сделать все, чтобы его позиции за столом переговоров были максимально сильными.

