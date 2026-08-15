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Путін у розпачі: чи справді Кремль уже не може набрати достатньо солдатів для війни в Україні

Добровольців стає дедалі менше, втрати на фронті зростають, а влада посилює тиск на чоловіків, щоб уникнути нового непопулярного призову

15 серпня 2026, 09:48
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Кравцев Сергей

У Росії дедалі активніше обговорюють можливість нової мобілізації, хоча Кремль офіційно заперечує такі плани. Причина – проблеми з поповненням армії: добровільний набір сповільнюється, тоді як російські війська продовжують зазнавати значних втрат в Україні.

Путін у розпачі: чи справді Кремль уже не може набрати достатньо солдатів для війни в Україні

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Росія після мобілізації 2022 року намагається уникати повторення сценарію, який викликав масову втечу чоловіків з країни та серйозне суспільне невдоволення. Москва зробила ставку на контрактну службу, заманюючи новобранців величезними одноразовими виплатами та високими зарплатами.

Проте ця система, за оцінками західних експертів, поступово дає збій. Російські війська можуть втрачати понад 30 тисяч людей убитими та пораненими щомісяця. Через це значна частина нових контрактників потрібна не для розширення армії, а лише для поповнення вже виснажених підрозділів.

Експерт Яніс Клуге оцінює темпи набору приблизно у тисячу людей на добу. Водночас Москва все активніше використовує примусові методи. Правозахисники повідомляють про випадки, коли чоловіків затримують на вулицях або забирають із робочих місць, доставляють до військкоматів і схиляють до підписання контрактів.

До кампанії залучають і молодь. Університетам, технікумам та училищам пропонують готувати студентів для нових підрозділів безпілотників. Розширюється також вербування серед ув’язнених – нещодавно Володимир Путін підписав закон, який дозволяє укладати військові контракти ширшому колу засуджених.

Москва продовжує заперечувати підготовку нової мобілізації. Дмитро Медведєв називає відповідні повідомлення провокацією. Але страх перед новим призовом уже став частиною повсякденного життя росіян.

За словами активістів, саме цим страхом влада може маніпулювати, переконуючи чоловіків підписувати контракт зараз – поки за нього ще пропонують великі гроші. Та що довше триває війна, то складніше Кремлю уникати питання, як компенсувати нестачу людей на фронті.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ексофіцер ЦРУ пояснив, чи наважиться Кремль на загальну мобілізацію.



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Джерело: https://www.theguardian.com/world/2026/aug/14/russia-ukraine-putin-recruiters-mobilisation
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