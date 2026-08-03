Ексофіцер ЦРУ пояснив, чи наважиться Кремль на загальну мобілізацію

Росія теоретично здатна оголосити загальну мобілізацію та відправити до війська сотні тисяч нових військових, однак на практиці Кремль стримують одразу кілька серйозних факторів. Один із головних – нездатність оборонно-промислового комплексу забезпечити таку кількість людей зброєю, технікою та спорядженням. Про це в ефірі Новини.LIVE заявив колишній високопосадовець Центрального розвідувального управління США Ґленн Корн.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, навіть за наявності достатнього людського ресурсу масштабна мобілізація стане серйозним випробуванням для російської влади.

Експерт наголосив, що ще більшою проблемою для Кремля є можливі політичні наслідки такого рішення. Масовий призов залишається надзвичайно непопулярним серед населення, особливо у великих містах, де люди не готові відмовлятися від звичного способу життя заради участі у війні.

Саме тому, переконаний Корн, Володимир Путін роками уникає проведення масштабної мобілізації в Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих мегаполісах. Російське керівництво побоюється, що такий крок може спровокувати різке зростання соціального невдоволення та підірвати внутрішню стабільність.

Натомість Кремль продовжує поповнювати армію іншими способами. За словами ексрозвідника, основний тягар мобілізаційних кампаній перекладають на економічно слабкі регіони країни, представників національних меншин та мешканців віддалених територій. Крім того, Росія активно вербує іноземних найманців, а також використовує військових із Північної Кореї.

На думку Корна, така модель дозволяє Москві частково компенсувати великі втрати на фронті, водночас відкладаючи рішення про загальну мобілізацію, яка може стати одним із найризикованіших політичних кроків Кремля від початку повномасштабної війни.

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