Эксофицер ЦРУ объяснил, решится ли Кремль на всеобщую мобилизацию

Россия теоретически способна объявить всеобщую мобилизацию и отправить в армию сотни тысяч новых военных, однако на практике Кремль сдерживают сразу несколько серьезных факторов. Один из главных – неспособность оборонно-промышленного комплекса обеспечить такое количество людей оружием, техникой и снаряжением. Об этом в эфире Новости.LIVE заявил бывший высокопоставленный чиновник Центрального разведывательного управления США Гленн Корн.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, даже при наличии достаточного человеческого ресурса масштабная мобилизация станет серьезным испытанием для российских властей.

Эксперт подчеркнул, что еще большей проблемой для Кремля есть возможные политические последствия такого решения. Массовый призыв остается непопулярным среди населения, особенно в крупных городах, где люди не готовы отказываться от привычного образа жизни ради участия в войне.

Именно поэтому, уверен Корн, Владимир Путин годами избегает проведения масштабной мобилизации в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных мегаполисах. Российское руководство опасается, что такой шаг может спровоцировать резкий рост социального недовольства и подорвать внутреннюю стабильность.

Кремль продолжает пополнять армию другими способами. По словам эксразведчика, основную тяжесть мобилизационных кампаний переводят на экономически слабые регионы страны, представителей национальных меньшинств и жителей отдаленных территорий. Кроме того, Россия активно вербует иностранных наемников, а также использует военных из Северной Кореи.

По мнению Корна, такая модель позволяет Москве частично компенсировать большие потери на фронте, одновременно откладывая решение о всеобщей мобилизации, которая может стать одним из самых рискованных политических шагов Кремля с начала полномасштабной войны.

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