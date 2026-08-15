Путин в отчаянии: действительно ли Кремль уже не может набрать достаточно солдат для войны в Украине

В России все активнее обсуждают возможность новой мобилизации, хотя Кремль официально отрицает такие планы. Причина – проблемы с пополнением армии: добровольный набор замедляется, тогда как российские войска продолжают нести значительные потери в Украине.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Россия после мобилизации 2022 года пытается избегать повторения сценария, который вызвал массовый побег мужчин из страны и серьезное общественное недовольство. Москва сделала ставку на контрактную службу, привлекая новобранцев огромными единовременными выплатами и высокими зарплатами.

Однако эта система, по оценкам западных экспертов, постепенно дает сбой. Российские войска могут терять более 30 тысяч человек убитыми и ранеными ежемесячно. Поэтому значительная часть новых контрактников нужна не для расширения армии, а только для пополнения уже истощенных подразделений.

Эксперт Янис Клуге оценивает темпы набора примерно в тысячу человек в сутки. Вместе с тем, Москва все активнее использует принудительные методы. Правозащитники сообщают о случаях, когда мужчин задерживают на улицах или забирают с рабочих мест, доставляют в военкоматы и склоняют к подписанию контрактов.

В кампанию привлекают и молодежь. Университеты, техникумы и училища предлагают готовить студентов для новых подразделений беспилотников. Расширяется также вербовка среди заключенных – недавно Владимир Путин подписал закон, разрешающий заключать военные контракты более широкому кругу осужденных.

Москва продолжает отрицать подготовку новой мобилизации. Дмитрий Медведев называет ответные сообщения провокацией. Но страх перед новым призывом уже стал частью повседневной жизни россиян.

По словам активистов, именно этим страхом власти могут манипулировать, убеждая мужчин подписывать контракт сейчас – пока за него еще предлагают большие деньги. Но чем дольше идет война, тем сложнее Кремлю избегать вопроса, как компенсировать нехватку людей на фронте.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксофицер ЦРУ объяснил, решится ли Кремль на всеобщую мобилизацию.