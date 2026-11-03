"Путін у Києві": чим для лідера РФ обернулася б поїздка до столиці України

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не бачить сенсу запрошувати президента Росії Володимира Путіна до Києва. Однак, якщо гіпотетично Путіна запросили і він приїхав, то що це буде — поразка чи перемога для Кремля. Три моделі штучного інтелекту дали майже однакову відповідь.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Gemini вважає такий приїзд нищівною поразкою Путіна. Насамперед він означав би крах російської пропаганди про нелегітимність української влади та “денацифікацію”.

Крім того, для російських ультранаціоналістичних кіл візит до Києва без захоплення столиці виглядав би як капітуляція та дипломатичне приниження. А сам факт переговорів на українській землі означав би визнання суб'єктності України та її керівництва.

За оцінкою Gemini, для України це стало б символом стійкості, а для Путіна публічним визнанням, що досягти цілей війни не вдалося.

Grok також назвав приїзд Путіна до Києва радше поразкою. Він нагадав, що російський диктатор починав війну з амбіцією захопити українську столицю за кілька днів. Приїхати туди через роки як гість означало б публічно визнати провал бліцкригу.

Окремий удар — переговори з українським керівництвом, яке Путін раніше називав “нелегітимним”. Російській пропаганді довелося б пояснювати, чому замість “денацифікації” відбуваються переговори в Києві під українським прапором.

Grok допускає, що Путін міг би спробувати представити зустріч як перемогу, якби домігся значних поступок від України. Проте навіть за такого сценарію символічно він залишився б у програшній позиції.

DeepSeek також переконаний, що такий візит став би для Путіна поразкою. На його думку, це означало б фактичне визнання України та Володимира Зеленського рівноправними партнерами, з якими доводиться домовлятися.

Чат-бот наголосив, що приїзд до столиці, яку російська армія не змогла підкорити, підірвав би образ сильного лідера. DeepSeek також згадав думку історика Юваля Ноя Харарі про те, що Путін уже зазнав політичної поразки, оскільки не зміг знищити українську ідентичність.

Водночас DeepSeek припустив, що російська пропаганда могла б подати зустріч як “жест доброї волі”. Але по суті це був би болючий компроміс і визнання глухого кута.

У висновку Gemini, Grok і DeepSeek одностайні: приїзд Путіна до Києва став би символічною поразкою лідера РФ. Усі три моделі пов'язують це з провалом початкових планів захопити Україну, вимушеним визнанням української суб'єктності та необхідністю вести переговори з владою, яку кремль намагався дискредитувати.

Відмінність — в акцентах. Gemini наголошує на приниженні перед російськими елітами, Grok — на провалі бліцкригу та можливих поступках України, а DeepSeek — на краху політичної мети знищити українську ідентичність.

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