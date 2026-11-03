Україні готують жорсткий вибір: що приховує новий план Трампа та Путіна

Західна преса повідомила, що Білий дім підтримує швидке відновлення продажу російського природного газу до Європи трубопроводами, що проходять через Україну. Зазначається, що цю ідею обговорювали посланці Трампа Кушнер та Віткофф під час візиту до Москви та Києва.

Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович пояснив, що це не американський винахід, це російська ідея, яку ворог намагається вже давно просунути.

“Мені дуже складно уявити, що Україна на це зараз погодиться, навіть за умови, що буде якесь там перемир'я чи можливо навіть мир. Це надто тригерна тема. Але американці, як ми бачимо, це активно просувають. І я не виключаю, що в результаті це увійде в якийсь фінальний документ. І ми постанемо перед дуже непростим вибором — погоджуватися на це чи ні. Американці вважають, що погоджуватися треба, тому що вони якби будуть цим займатися, не Росія”, — зауважив експерт.

У цьому контексті він пригадав угоду про корисні копалини, яку підписувала Україна США.

“А що там в закритих частинах, яку які ніхто не бачив? І чи немає там часом якихось умов, пов'язаних з заходом американських представників в українські компанії, які займаються транзитом нафти і транзитом газу? Оце буде дуже цікава історія, але це дуже тонка історія з погляду забезпечення або навпаки зради національних інтересів”, — зазначив він.

Рейтерович припустив, що для Білого дому це зараз тема пріоритетна, оскільки він від цих бізнесових ідей відмовлятися не збирається.

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов прокоментував цю ситуацію жорсткіше.

"У нас валяються загиблі на вулицях цивільні після обстрілів. Російські дрони полюють на наших дівчаток-підлітків п'ятнадцятирічних, як на звірів, як браконьєри в Африці. А в цей час у США, у Вашингтоні сидять і думають: "Є варіант непогано заробити, до речі, на співпраці з Росією”, — жорстко прокоментував Сазонов.

Продаж російського газу транзитом через Україну, за його словами, — це гарна та жирна можливість для американських інвесторів.

“Думати треба не про бабло, яке можна підняти під час війни. У нас війна, гинуть люди, лякають ядеркою, лякають третьою світовою. Зупиніться ... Якщо не думати про вигоду, якщо не думати про угоду, якщо розуміти, що будь-які гроші в Росії — це погано, просто рубати скрізь, де можна, виходить чудово. І з санкціями виходить чудово, і з ударами по НПЗ”, — зазначив військовий.

При цьому Сазонов розповів, що якщо раптом Росія хоче продавати газ, Америка хоче продавати газ російський в Європу, то це обговорюється не факт, що із плюсом, тільки після мирної угоди на українських умовах.

“Так і ніяк інакше. Вам треба, ви й просіть. Чи спробуйте нас дотиснути. Росія пробує. П'ятий рік не виходить”, — підсумував військовий.

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