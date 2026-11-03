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"Путин в Киеве": чем для лидера РФ обернулась бы поездка в столицу Украины

Стал бы визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Киев символом победы или окончательного поражения России – ответ искусственного интеллекта

3 ноября 2026, 21:21
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не видит смысла приглашать президента России Владимира Путина в Киев. Однако если гипотетически Путина пригласили и он приехал, то что это будет – поражение или победа для Кремля. Три модели искусственного интеллекта дали почти одинаковый ответ.

"Путин в Киеве": чем для лидера РФ обернулась бы поездка в столицу Украины

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Gemini считает такой приезд сокрушительным поражением Путина. Прежде всего он означал бы крах российской пропаганды о нелегитимности украинской власти и денацификации.

Кроме того, для российских ультранационалистических кругов визит в Киев без увлечения столицы выглядел бы как капитуляция и дипломатическое унижение. А сам факт переговоров на украинской земле означал бы признание субъектности Украины и ее руководства.

По оценке Gemini, для Украины это стало символом устойчивости, а для Путина публичным признанием, что достичь целей войны не удалось.

Grok также назвал приезд Путина в Киев скорее поражением. Он напомнил, что российский диктатор начинал войну с амбицией захватить украинскую столицу через несколько дней. Приехать туда через годы как гость означало бы публично признать провал блицкрига.

Отдельный удар – переговоры с украинским руководством, которое Путин раньше называл “нелегитимным”. Российской пропаганде пришлось бы объяснять, почему вместо денацификации проходят переговоры в Киеве под украинским флагом.

Grok допускает, что Путин мог бы попытаться представить встречу в качестве победы, если бы добился значительных уступок от Украины. Однако даже при таком сценарии символически он остался бы в проигрышной позиции.

DeepSeek также убежден, что такой визит стал бы для Путина поражением. По его мнению, это означало бы фактическое признание Украины и Владимира Зеленского равноправными партнерами, с которыми приходится договариваться.

Чат-бот подчеркнул, что приезд в столицу, которую российская армия не смогла покорить, взорвал бы образ сильного лидера. DeepSeek также упомянул мнение историка Юваля Ноя Харари о том, что Путин уже потерпел политическое поражение, поскольку не смог уничтожить украинскую идентичность.

В то же время DeepSeek предположил, что российская пропаганда могла бы подать встречу как жест доброй воли. Но на самом деле это был бы болезненный компромисс и признание тупика.

В заключении Gemini, Grok и DeepSeek единодушны: приезд Путина в Киев стал бы символическим поражением лидера РФ. Все три модели связывают это с провалом первоначальных планов захватить Украину, вынужденным признанием украинской субъектности и необходимостью вести переговоры с властью, которую кремль пытался дискредитировать.

Различие – в акцентах. Gemini отмечает унижение перед российскими элитами, Grok — на провале блицкрига и возможных уступках Украины, а DeepSeek — на крахе политической цели уничтожить украинскую идентичность.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой жесткий выбор могут готовить Украине.




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