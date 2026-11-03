"Путин в Киеве": чем для лидера РФ обернулась бы поездка в столицу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не видит смысла приглашать президента России Владимира Путина в Киев. Однако если гипотетически Путина пригласили и он приехал, то что это будет – поражение или победа для Кремля. Три модели искусственного интеллекта дали почти одинаковый ответ.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Gemini считает такой приезд сокрушительным поражением Путина. Прежде всего он означал бы крах российской пропаганды о нелегитимности украинской власти и денацификации.

Кроме того, для российских ультранационалистических кругов визит в Киев без увлечения столицы выглядел бы как капитуляция и дипломатическое унижение. А сам факт переговоров на украинской земле означал бы признание субъектности Украины и ее руководства.

По оценке Gemini, для Украины это стало символом устойчивости, а для Путина публичным признанием, что достичь целей войны не удалось.

Grok также назвал приезд Путина в Киев скорее поражением. Он напомнил, что российский диктатор начинал войну с амбицией захватить украинскую столицу через несколько дней. Приехать туда через годы как гость означало бы публично признать провал блицкрига.

Отдельный удар – переговоры с украинским руководством, которое Путин раньше называл “нелегитимным”. Российской пропаганде пришлось бы объяснять, почему вместо денацификации проходят переговоры в Киеве под украинским флагом.

Grok допускает, что Путин мог бы попытаться представить встречу в качестве победы, если бы добился значительных уступок от Украины. Однако даже при таком сценарии символически он остался бы в проигрышной позиции.

DeepSeek также убежден, что такой визит стал бы для Путина поражением. По его мнению, это означало бы фактическое признание Украины и Владимира Зеленского равноправными партнерами, с которыми приходится договариваться.

Чат-бот подчеркнул, что приезд в столицу, которую российская армия не смогла покорить, взорвал бы образ сильного лидера. DeepSeek также упомянул мнение историка Юваля Ноя Харари о том, что Путин уже потерпел политическое поражение, поскольку не смог уничтожить украинскую идентичность.

В то же время DeepSeek предположил, что российская пропаганда могла бы подать встречу как жест доброй воли. Но на самом деле это был бы болезненный компромисс и признание тупика.

В заключении Gemini, Grok и DeepSeek единодушны: приезд Путина в Киев стал бы символическим поражением лидера РФ. Все три модели связывают это с провалом первоначальных планов захватить Украину, вынужденным признанием украинской субъектности и необходимостью вести переговоры с властью, которую кремль пытался дискредитировать.

Различие – в акцентах. Gemini отмечает унижение перед российскими элитами, Grok — на провале блицкрига и возможных уступках Украины, а DeepSeek — на крахе политической цели уничтожить украинскую идентичность.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой жесткий выбор могут готовить Украине.



