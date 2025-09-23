Путін точно не витримає цього: названо проблему, яку не можуть вирішити у Кремлі

Оборонна система Росії критично залежна від нафтово-газового експорту. Про це заявив генерал армії та ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у коментарі для 24 Каналу. За його словами, енергоресурси залишаються основою економіки країни-агресора.

Фото: з відкритих джерел

"Вся оборонна сфера Росії залежить від експорту газу й нафти", – наголосив Маломуж, підкреслюючи, що саме ці надходження живлять як військову машину РФ, так і її інформаційні операції.

Кошти, отримані з продажу сировини, забезпечують ключові сфери – від економіки й соціалки до стратегії. Особливо важливою є роль тіньових схем експорту, які дозволяють Кремлю фінансувати війну.

Наразі США, ЄС і Україна активно протидіють цьому. Українські сили протягом останніх місяців завдають ударів по нафтопереробних підприємствах, логістиці та шляхах постачання, які йшли не тільки в Європу, а й до третіх країн. Ці удари вже мають суттєвий ефект.

"Це суттєво зменшує прибутки Кремля, які йшли не тільки на армію, але й на інформаційні війни. Також це підриває забезпечення військ для проведення бойових операцій різного рівня", – зазначив Маломуж.

За його словами, Україна наразі працює у двох напрямках: фінансовому та бойовому. Повернути втрачені позиції Росії буде непросто – на це знадобиться щонайменше кілька місяців. Проте війна продовжує витягувати з бюджету мільярди доларів.

Ситуація вже почала розхитувати російську економіку, оборонно-промисловий комплекс і програмні проєкти. Параліч виробництва й заводів спричиняє соціальну напругу, яка набирає обертів у різних регіонах.

"Це вдарить по Путіну у форматі протестів, незадоволення та послабить його режим", – підкреслив генерал армії.

У довгостроковій перспективі, переконаний Маломуж, системна економічна криза призведе до поетапного обвалу одразу кількох сфер: військової, оборонної, економічної, соціальної, а далі й політичної.

"Приблизно через рік саме ці сегменти будуть визначальними й Путін не зможе цьому протистояти", – резюмував Микола Маломуж.

