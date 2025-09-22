Війна в Україні: політолог ошелешив прогнозом про несподіваний варіант завершення

Завершення війни між Україною та Росією може пройти за українським сценарієм, без укладання традиційної мирної угоди, переконаний політолог Володимир Фесенко. Він підкреслив, що "не всі війни завершуються підписанням мирних договорів".

Як приклад, Фесенко навів Корейську війну, яка завершилася без юридичного оформлення миру. Також він нагадав, що "у Японії немає мирного договору з Росією, лише з США", і додав, що подібні приклади — "це не виняток, а звичайна практика".

Фесенко вважає, що угоди між Україною і Росією, ймовірно, не буде, і це "не повинно викликати страху", адже укладання договору передбачає узгодження статусу окупованих територій, а це, на його думку, наразі неможливо через принципово протилежні позиції сторін. Експерт вказує, що "юридично закріпити, кому належать ці території, не вдасться, а компроміс виключений навіть теоретично".

У свою чергу, військовий експерт Станіслав "Осман" Бунятов зауважив, що Росія нині не зацікавлена у перемовинах, оскільки "все йде за їхнім планом", вони "розрахували допустимі втрати та ресурси для війни". На його думку, "навіть саму тему переговорів Кремль використовує лише як інструмент для послаблення санкцій", при цьому висунуті агресором умови є неприйнятними з самого початку.

