Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине: политолог ошарашил прогнозом о неожиданном варианте завершения
НОВОСТИ

Война в Украине: политолог ошарашил прогнозом о неожиданном варианте завершения

Каждая война завершается по своему неповторимому сценарию, поскольку исторические обстоятельства и контекст всегда разные

22 сентября 2025, 16:05
Завершение войны между Украиной и Россией может пройти по украинскому сценарию, без заключения традиционного мирного соглашения, убежден политолог Владимир Фесенко. Он подчеркнул, что "не все войны завершаются подписанием мирных договоров".

Война в Украине: политолог ошарашил прогнозом о неожиданном варианте завершения

В качестве примера Фесенко привел Корейскую войну, завершившуюся без юридического оформления мира. Также он напомнил, что "у Японии нет мирного договора с Россией, только с США", и добавил, что подобные примеры — "это не исключение, а обычная практика".

Фесенко считает, что соглашения между Украиной и Россией, вероятно, не будет, и это "не должно вызывать страха", ведь заключение договора предусматривает согласование статуса оккупированных территорий, а это, по его мнению, пока невозможно из-за принципиально противоположных позиций сторон. Эксперт указывает, что "юридически закрепить, кому принадлежат эти территории, не удастся, а компромисс исключен даже теоретически".

В свою очередь, военный эксперт Станислав "Осман" Бунятов отметил, что Россия сейчас не заинтересована в переговорах, поскольку "все идет по их плану", они "рассчитали допустимые потери и ресурсы для войны". По его мнению, "даже саму тему переговоров Кремль использует лишь как инструмент для ослабления санкций", при этом выдвинутые агрессором условия неприемлемы с самого начала.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что Майдан в Украине 2013-2014 годов якобы получал финансирование от иностранных спецслужб, и отметил, что в Тбилиси не разрешат воспроизведение подобного сценария. Об этом он сказал журналистам, сообщают грузинские СМИ.



Источник: https://t.me/kyivtv/106351
