Путин точно не выдержит этого: названа проблема, которую не могут решить в Кремле

Оборонительная система России критически зависит от нефтяно-газового экспорта. Об этом заявил генерал армии и экспредседатель Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии для 24 канала. По его словам, энергоресурсы остаются основой экономики страны-агрессора.

Фото: из открытых источников

"Вся оборонная сфера России зависит от экспорта газа и нефти", – подчеркнул Маломуж, подчеркивая, что именно эти поступления питают как военную машину РФ, так и ее информационные операции.

Средства, полученные от продажи сырья, обеспечивают ключевые сферы – от экономики и социалки до стратегии. Особенно важна роль теневых схем экспорта, позволяющих Кремлю финансировать войну.

В настоящее время США, ЕС и Украина активно противодействуют этому. Украинские силы в последние месяцы наносят удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, логистике и путям поставок, которые шли не только в Европу, но и в третьи страны. Эти удары уже оказывают существенный эффект.

"Это существенно уменьшает доходы Кремля, которые шли не только на армию, но и на информационные войны. Также это подрывает обеспечение войск для проведения боевых операций разного уровня", — отметил Маломуж.

По его словам, Украина работает в двух направлениях: финансовом и боевом. Вернуть утраченные позиции России будет непросто – на это понадобится минимум несколько месяцев. Однако война продолжает вытягивать из бюджета миллиарды долларов.

Ситуация уже начала расшатывать российскую экономику, оборонно-промышленный комплекс и программные проекты. Паралич производства и заводов влечет за собой социальное напряжение, набирающее обороты в разных регионах.

"Это ударит по Путину в формате протестов, неудовольствии и ослабит его режим", — подчеркнул генерал армии.

В долгосрочной перспективе, убежден Маломуж, системный экономический кризис приведет к поэтапному обвалу нескольких сфер: военной, оборонной, экономической, социальной, а дальше и политической.

"Приблизительно через год именно эти сегменты будут определяющими и Путин не сможет этому противостоять", – резюмировал Николай Маломуж.

Как уже писали "Комментарии", завершение войны между Украиной и Россией может пройти по украинскому сценарию, без заключения традиционного мирного соглашения, убежден политолог Владимир Фесенко. Он подчеркнул, что "не все войны завершаются подписанием мирных договоров".