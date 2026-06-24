Путін такого не очікував: до якого року Московський НПЗ точно не працюватиме

Один із ключових нафтопереробних об'єктів Росії виявився фактично виведеним з експлуатації після удару безпілотників. Московський нафтопереробний завод, який відіграє важливу роль у забезпеченні російської столиці паливом, не зможе повноцінно відновити роботу як мінімум до 2027 року. Про це повідомили джерела в галузі, знайомі із ситуацією на підприємстві.

Московський НПЗ. Фото: з відкритих джерел

За їхніми словами, пошкодження, отримані в результаті атаки дронів, виявилися значно серйознішими, ніж передбачалося раніше. Один із співрозмовників зазначив, що тільки на відновлювальні роботи потрібно не менше шести місяців, проте повне повернення до колишніх виробничих обсягів може зайняти значно більше часу.

Ситуація створює додаткові проблеми для російського паливного ринку, який стикається з періодичними перебоями поставок і локальними дефіцитами. Московський НПЗ вважається одним із найважливіших елементів енергетичної інфраструктури країни, забезпечуючи нафтопродуктами не лише столичний регіон, а й низку сусідніх областей.

Експерти зазначають, що тривале зупинення такого підприємства неминуче збільшує навантаження на інші нафтопереробні заводи. Це може призвести до перерозподілу потоків палива всередині країни, зростання логістичних витрат та підвищення ризиків дефіциту окремих видів нафтопродуктів.

Особливе значення має і той факт, що йдеться про об'єкт, розташований у безпосередній близькості від російської столиці. Ще нещодавно подібні підприємства вважалися практично недосяжними для атак, проте розвиток технологій безпілотних систем суттєво змінив ситуацію.

Компанія "Газпромнефть", яка володіє заводом, поки що не надала офіційних коментарів щодо масштабів руйнувань та термінів відновлення підприємства.

На тлі війни, що триває, удари по об'єктах енергетичної та нафтопереробної інфраструктури стають все більш чутливим фактором для російської економіки. Питання, наскільки швидко Москва зможе компенсувати втрату потужностей одного зі своїх найбільших НПЗ, залишається відкритим.

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