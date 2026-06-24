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Путин точно такого не ожидал: до какого года Московский НПЗ точно не будет работать

После атаки дронов крупнейший нефтеперерабатывающий объект столицы РФ получил повреждения, последствия которых могут ударить по всему рынку топлива

24 июня 2026, 15:28
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Кравцев Сергей

Один из ключевых нефтеперерабатывающих объектов России оказался фактически выведен из эксплуатации после удара беспилотников. Московский нефтеперерабатывающий завод, играющий важную роль в обеспечении российской столицы топливом, не сможет полноценно возобновить работу как минимум до 2027 года. Об этом сообщили источники в отрасли, знакомые с ситуацией на предприятии. 

Путин точно такого не ожидал: до какого года Московский НПЗ точно не будет работать

Московский НПЗ. Фото: из открытых источников

По их словам, повреждения, полученные в результате атаки дронов, оказались значительно серьезнее, чем предполагалось ранее. Один из собеседников отметил, что только на восстановительные работы потребуется не менее шести месяцев, однако полный возврат к прежним производственным объемам может занять значительно больше времени.

Ситуация создает дополнительные проблемы для российского топливного рынка, который уже сталкивается с периодическими перебоями поставок и локальными дефицитами. Московский НПЗ считается одним из важнейших элементов энергетической инфраструктуры страны, обеспечивая нефтепродуктами не только столичный регион, но и ряд соседних областей.

Эксперты отмечают, что длительная остановка такого предприятия неизбежно увеличивает нагрузку на другие нефтеперерабатывающие заводы. Это может привести к перераспределению потоков топлива внутри страны, росту логистических расходов и повышению рисков дефицита отдельных видов нефтепродуктов.

Особое значение имеет и тот факт, что речь идет об объекте, расположенном в непосредственной близости от российской столицы. Еще недавно подобные предприятия считались практически недосягаемыми для атак, однако развитие технологий беспилотных систем существенно изменило ситуацию.

Компания "Газпромнефть", владеющая заводом, пока не предоставила официальных комментариев относительно масштабов разрушений и сроков восстановления предприятия.

На фоне продолжающейся войны удары по объектам энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры становятся все более чувствительным фактором для российской экономики. Вопрос о том, насколько быстро Москва сможет компенсировать потерю мощностей одного из своих крупнейших НПЗ, остается открытым.

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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/moscow-oil-refinery-hit-by-drone-attacks-is-unlikely-resume-production-this-year-2026-06-24/
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