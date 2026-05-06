Путін таки не зумів переконати Трампа: продаж якої важливої зброї Україні схвалили США

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки дав "зелене світло" на можливий продаж Україні боєприпасів JDAM із збільшеною дальністю дії – JDAM-ER. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Reuters.

JDAM-ER. Фото: з відкритих джерел

Також Держдеп схвалив продаж супутнього обладнання. Загалом йдеться про зброю та обладнання на суму 373,6 млн доларів.

Відомо, що головним підрядником буде компанія Boeing.

Варто зазначити, що ці снаряди вже створили багато проблем росіянам за цю війну, адже вони оснащені аеродинамічним комплектом із наведенням GPS. Він здатний перетворити звичайні бомби на всепогодні.

Комплект із інерційної системи навігації та приймача GPS підвищує точність ударів. Разом з ними йдуть невеликі крила, що кріпляться посередині бомби, та "хвіст". Він відповідає за коригування курсу бомби під час польоту.

Маса цих бомб становить від 230 до 960 кг залежно від модифікації.

JDAM-ER – модифікація із збільшеною дальністю. Бомба може вражати цілі на відстані до 75 км.

Читайте також на порталі "Коментарі" – в американських політичних колах посилюються сумніви щодо стійкості України без зовнішньої військової підтримки. Як повідомляє Foreign Policy з посиланням на дипломатичні джерела, частина чиновників у США вважає, що Київ не зможе утримувати оборону навіть кілька днів у разі припинення постачання.

Ключовою проблемою залишаються ракети для систем Patriot, які грають вирішальну роль у перехопленні балістичних цілей. За оцінками європейських дипломатів, Україні необхідно до 2000 таких ракет щороку. Проте за весь час повномасштабної війни країна отримала лише близько 600, що створює гострий дефіцит.