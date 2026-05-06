Путин все-таки не сумел убедить Трампа: продажу какого важного оружия Украине одобрили США

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки дал "зеленый свет" на возможную продажу Украине боеприпасов JDAM с увеличенной дальностью действия – JDAM-ER. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

JDAM-ER. Фото: из открытых источников

Также Госдеп одобрил продажу сопутствующего оборудования. В целом речь идет об оружии и оборудовании на сумму 373,6 млн долларов.

Известно, что главным подрядчиком выступит компания Boeing.

Стоит отметить, что эти снаряды уже создали много проблем россиянам за эту войну, ведь они оснащены аэродинамическим комплектом с наведением по GPS. Он способен превратить обычные бомбы во всепогодные.

Комплект из инерционной системы навигации и приемника GPS повышает точность ударов. Вместе с ними идут небольшие крылья, крепящиеся посередине бомбы, и "хвост". Он отвечает за корректировку курса бомбы во время полета.

Масса этих бомб составляет от 230 до 960 кг, в зависимости от модификации.

JDAM-ER – модификация с увеличенной дальностью. Бомба может поражать цели на расстоянии до 75 километров.

Читайте также на портале "Комментарии" — в американских политических кругах усиливаются сомнения относительно устойчивости Украины без внешней военной поддержки. Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники, часть чиновников в США считает, что Киев не сможет удерживать оборону даже несколько дней в случае прекращения поставок.

Ключевой проблемой остаются ракеты для систем Patriot, которые играют решающую роль в перехвате баллистических целей. По оценкам европейских дипломатов, Украине необходимо до 2000 таких ракет ежегодно. Однако за все время полномасштабной войны страна получила лишь около 600, что создает острый дефицит.