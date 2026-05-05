В США заговорили о критической уязвимости Украины: сколько дней дают Киеву, если помощь прекратится

В американских политических кругах усиливаются сомнения относительно устойчивости Украины без внешней военной поддержки. Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники, часть чиновников в США считает, что Киев не сможет удерживать оборону даже несколько дней в случае прекращения поставок.

Помощь Украине.

Ключевой проблемой остаются ракеты для систем Patriot, которые играют решающую роль в перехвате баллистических целей. По оценкам европейских дипломатов, Украине необходимо до 2000 таких ракет ежегодно. Однако за все время полномасштабной войны страна получила лишь около 600, что создает острый дефицит.

Ситуация усугубляется снижением эффективности перехватов – примерно до 25%. Это связано с адаптацией российских атак и усложнением их тактики. Дополнительное давление оказывает конфликт на Ближнем Востоке: США уже израсходовали значительную часть своих запасов ракет для отражения угроз, связанных с Ираном.

Даже наращивание производства не дает быстрого результата. Современные ракеты PAC-3 MSE изготавливаются до 42 месяцев, а объемы выпуска остаются ограниченными. Альтернативы, такие как европейские системы SAMP/T, не способны закрыть потребности Украины из-за низких темпов производства.

На этом фоне администрация Дональд Трамп изменила подход: теперь вооружение продается союзникам по НАТО, которые затем передают его Киеву. При этом в Вашингтоне не скрывают, что поставки могут использоваться как инструмент давления.

Несмотря на тревожные оценки, европейские дипломаты подчеркивают: Украина уже не раз опровергала пессимистические прогнозы. Даже в условиях ограниченных ресурсов она продолжает удерживать оборону, демонстрируя способность адаптироваться к новым вызовам.

