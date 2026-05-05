У США заговорили про критичну вразливість України: скільки днів дають Києву, якщо допомога припиниться

В американських політичних колах посилюються сумніви щодо стійкості України без зовнішньої військової підтримки. Як повідомляє Foreign Policy з посиланням на дипломатичні джерела, частина чиновників у США вважає, що Київ не зможе утримувати оборону навіть кілька днів у разі припинення постачання.

Допомога Україні.

Ключовою проблемою залишаються ракети для систем Patriot, які грають вирішальну роль у перехопленні балістичних цілей. За оцінками європейських дипломатів, Україні необхідно до 2000 таких ракет щороку. Проте за весь час повномасштабної війни країна отримала лише близько 600, що створює гострий дефіцит.

Ситуація посилюється зниженням ефективності перехоплень – приблизно 25%. Це з адаптацією російських атак і ускладненням їх тактики. Додатковий тиск чинить конфлікт на Близькому Сході: США вже витратили значну частину своїх запасів ракет для відбиття погроз, пов'язаних з Іраном.

Навіть нарощування виробництва не дає швидкого результату. Сучасні ракети PAC-3 MSE виготовляються до 42 місяців, а обсяги випуску залишаються обмеженими. Альтернативи, такі як європейські системи SAMP/T, не здатні закрити потреби України через низькі темпи виробництва.

На цьому тлі адміністрація Дональд Трамп змінила підхід: тепер озброєння продається союзникам НАТО, які потім передають його Києву. При цьому у Вашингтоні не приховують, що постачання можуть використовуватись як інструмент тиску.

Незважаючи на тривожні оцінки, європейські дипломати наголошують: Україна вже неодноразово спростовувала песимістичні прогнози. Навіть за умов обмежених ресурсів вона продовжує утримувати оборону, демонструючи здатність адаптуватися до нових викликів.

