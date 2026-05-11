Путін стоїть перед пасткою: чому затяжна війна може обрушити головний фундамент Кремля

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну головне питання довкола війни залишається незмінним – хто насправді перемагає. Однак, як пише The Kyiv Independent, реальна ситуація на фронті набагато складніша за гучні заяви як про "неминучий крах Росії", так і про "безнадійність України".

Журналісти зазначають: незважаючи на величезні втрати російської армії та повільний поступ, Москва продовжує реалізовувати стратегію війни на виснаження. Кремль розраховує поступово вимотувати українську оборону, використовуючи перевагу у людях та ресурсах.

При цьому Україна стикається із серйозними викликами. Одним із головних залишається необхідність утримувати фронт завдовжки понад тисячу кілометрів без достатніх стратегічних резервів. Навіть успішна оборона Донбасу не відкидає появи нових вразливих ділянок. Особливу тривогу викликають північні райони Сумської та Харківської областей, де російські війська останніми місяцями все активніше промацують кордон, створюючи загрозу нового наступу.

Окремою проблемою залишається боротьба дронів. Росія стрімко розвиває свої безпілотні підрозділи, включаючи елітний центр "Рубікон", який активно порушує українську логістику та полює на розрахунки БПЛА. Москва продовжує вкладати величезні кошти у розвиток технологій війни, незважаючи на санкції та економічний тиск.

Але найнебезпечнішим викликом для України автори називають нестачу людей. На п'ятому році війни мобілізаційна напруга всередині країни посилюється, а суспільство дедалі важче приймає необхідність постійного поповнення армії.

Водночас аналітики наголошують: Україна поки що не демонструє готовності капітулювати навіть на тлі втоми суспільства та атак на військкомати. Якщо фронт залишиться стабільним, а російські втрати продовжать зростати без серйозних успіхів, Кремль може постати перед важким вибором.

На думку журналістів, Володимир Путін рано чи пізно доведеться або оголошувати масштабну мобілізацію, руйнуючи головний соціальний контракт усередині РФ, або відмовлятися від максималістських цілей війни. Саме в цьому, як вважають автори, і полягає українська стратегія перемоги – змусити Росію надірватися раніше, ніж зламається Україна.

