Путин стоит перед ловушкой: почему затяжная война может обрушить главный фундамент Кремля

С начала полномасштабного вторжения России в Украину главный вопрос вокруг войны остается неизменным – кто на самом деле побеждает. Однако, как пишет The Kyiv Independent, реальная ситуация на фронте намного сложнее громких заявлений как о "неизбежном крахе России", так и о "безнадежности Украины".

Журналисты отмечают: несмотря на огромные потери российской армии и медленное продвижение, Москва продолжает реализовывать стратегию войны на истощение. Кремль рассчитывает постепенно изматывать украинскую оборону, используя преимущество в людях и ресурсах.

При этом Украина сталкивается с серьезными вызовами. Одним из главных остается необходимость удерживать фронт длиной более тысячи километров без достаточных стратегических резервов. Даже успешная оборона Донбасса не исключает появления новых уязвимых участков. Особую тревогу вызывают северные районы Сумской и Харьковской областей, где российские войска в последние месяцы все активнее прощупывают границу, создавая угрозу нового наступления.

Отдельной проблемой остается борьба дронов. Россия стремительно развивает свои беспилотные подразделения, включая элитный центр "Рубикон", который активно нарушает украинскую логистику и охотится на расчеты БПЛА. Москва продолжает вкладывать огромные средства в развитие технологий войны, несмотря на санкции и экономическое давление.

Но самым опасным вызовом для Украины авторы называют нехватку людей. На пятом году войны мобилизационное напряжение внутри страны усиливается, а общество все тяжелее воспринимает необходимость постоянного пополнения армии.

В то же время аналитики подчеркивают: Украина пока не демонстрирует готовности капитулировать даже на фоне усталости общества и атак на военкоматы. Если фронт останется стабильным, а российские потери продолжат расти без серьезных успехов, Кремль может оказаться перед тяжелым выбором.

По мнению журналистов, Владимир Путин рано или поздно придется либо объявлять масштабную мобилизацию, разрушая главный социальный контракт внутри РФ, либо отказываться от максималистских целей войны. Именно в этом, как считают авторы, и заключается украинская стратегия победы – заставить Россию надорваться раньше, чем сломается Украина.

