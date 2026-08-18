Путін скористався паузою Заходу: Україну попередили про найгірший сценарій вже скоро

Україна потребує значного збільшення запасів протиракет для систем ППО, зокрема Patriot, які залишаються одним із найефективніших засобів боротьби з російською балістикою. Політик і дипломат Степан Гавриш вважає, що ключовим питанням зараз є не лише кількість комплексів, а передусім швидкість передачі Україні ракет-перехоплювачів.

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За його словами, після переговорів із США Київ отримав певні запевнення щодо постачання протиракет. Окремо розглядається можливість передачі Україні старих ракет PAC-2, які зберігаються у Греції. Також підтримати Україну готові інші європейські держави, зокрема Польща.

Водночас таких запасів недостатньо для відбиття масштабних російських атак.

"Ми працюємо сьогодні з багатьма європейськими країнами, включно з Польщею, яка заявила про готовність передати Україні до десятка протиракет. Але цього недостатньо, щоб витримувати одночасні удари у 50–70, а то й більше балістичних і крилатих ракет", – зазначив Гавриш.

Експерт наголошує, що одночасно із посиленням ППО Україна має збільшувати дальність ударів по російській території. На його думку, це дозволить завдати РФ втрат, які швидко компенсувати буде неможливо, та створити додатковий тиск на Кремль.

Водночас Гавриш вважає, що дипломатичні зусилля США, Європи та Туреччини можуть стати важливим чинником для майбутньої деескалації. Йдеться, зокрема, про спроби забезпечити стабільність у Чорному морі та відновити умови для повноцінної торгівлі.

Однак найближчий період він оцінює як особливо небезпечний.

"До 24 серпня у Путіна залишається достатньо відкрите "вікно" для ескалації терористичних ударів, які не мають жодної практичної воєнної цілі, крім залякування українців", – наголосив Гавриш.

Портал "Коментарі" вже писав, що вранці 18 серпня російські війська завдали удару по Печенігах Харківської області. Під російською атакою опинилася жвава ділянка населеного пункту, де розташовані магазини та поштове відділення, а поруч знаходиться житлова забудова. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 10 людей, ще багато мешканців зазнали поранень.