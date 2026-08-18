Путин воспользовался паузой Запада: Украину предупредили о самом худшем сценарии уже скоро

Украина нуждается в значительном увеличении запасов противоракет для систем ПВО, в частности, Patriot, которые остаются одним из самых эффективных средств борьбы с российской баллистикой. Политик и дипломат Степан Гавриш считает, что ключевым вопросом сейчас является не только количество комплексов, но, прежде всего, скорость передачи Украине ракет-перехватчиков.

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По его словам, после переговоров с США Киев получил определенные заверения в поставках противоракет. Отдельно рассматривается возможность передачи Украине хранящихся в Греции старых ракет PAC-2. Также поддержать Украину готовы другие европейские государства, в частности, Польша.

В то же время, таких запасов недостаточно для отражения масштабных российских атак.

"Мы работаем сегодня со многими европейскими странами, включая Польшу, которая заявила о готовности передать Украине в десяток противоракет. Но этого недостаточно, чтобы выдерживать одновременные удары в 50-70, а то и больше баллистических и крылатых ракет", — отметил Гавриш.

Эксперт отмечает, что одновременно с усилением ПВО Украина должна увеличивать дальность ударов по российской территории. По его мнению, это позволит нанести РФ потери, которые быстро компенсировать невозможно, и создать дополнительное давление на Кремль.

В то же время, Гавриш считает, что дипломатические усилия США, Европы и Турции могут стать важным фактором для будущей деэскалации. Речь идет о попытках обеспечить стабильность в Черном море и восстановить условия для полноценной торговли.

Однако в ближайший период он оценивает как особо опасный.

"До 24 августа у Путина остается достаточно открытое "окно" для эскалации террористических ударов, не имеющих никакой практической военной цели, кроме устрашения украинцев", — подчеркнул Гавриш.

Портал "Комментарии" уже писал , что утром 18 августа российские войска нанесли удар по Печенегам Харьковской области. Под российской атакой оказался резвый участок населенного пункта, где расположены магазины и почтовое отделение, а рядом находится жилая застройка. В результате обстрела погибли по меньшей мере 10 человек, еще многие жители получили ранения.