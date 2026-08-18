Після смертельної атаки на Печеніги Росію чекає пекло: озвучено жорсткий ультиматум

Вранці 18 серпня російські війська завдали удару по Печенігах Харківської області. Під російською атакою опинилася жвава ділянка населеного пункту, де розташовані магазини та поштове відділення, а поруч знаходиться житлова забудова. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 10 людей, ще багато мешканців зазнали поранень.

Фото: з відкритих джерел

Про трагедію повідомив президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

"Багато людей поранено, їм надається вся необхідна медична допомога", – зазначив глава держави.

Після удару на місці спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося її загасити, однак роботи на місці атаки не припинилися. До ліквідації наслідків залучені екстрені та оперативні служби. Вони продовжують розбиратися з наслідками російського удару та встановлювати всі обставини трагедії.

Удар по Печенігах вкотре продемонстрував небезпеку для цивільного населення Харківщини, яка регулярно потерпає від російських обстрілів. Особливо цинічним є те, що під атакою опинилося місце, де вранці перебувало багато людей.

Зеленський заявив, що Україна не залишить російський злочин без відповіді. Президент наголосив на необхідності не лише української реакції, а й посилення міжнародного тиску на державу-агресорку.

"Обов’язково відповімо на цей російський удар", – заявив Зеленський.

За словами президента, партнери України мають доповнити дії Києва власними санкційними та іншими заходами тиску на Росію. Йдеться також про подальшу підтримку України, аби вона могла ефективніше протидіяти російській агресії та захищати цивільних.

Портал "Коментарі" вже писав, що масована атака безпілотників на Росію стала однією з найпомітніших за останній час. Російське Міноборони заявило про нібито знищення 791 дрона, водночас мер Москви Сергій Собянін повідомляв, що в напрямку столиці рухалося понад 600 безпілотників. Через повітряну атаку в Москві та області вводили обмеження для цивільної авіації. Політолог Валерій Клочок звертає увагу на масштаб удару та його потенційні наслідки для Росії.