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Після цієї атаки дронів по Москві війна стане кардинально іншою: розкрито страшний сигнал РФ

Масована атака безпілотників по Москві та області показала, наскільки вразливою залишається російська інфраструктура, а наслідки для економіки й логістики можуть посилюватися

18 серпня 2026, 11:50
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Клименко Елена

Масована атака безпілотників на Росію стала однією з найпомітніших за останній час. Російське Міноборони заявило про нібито знищення 791 дрона, водночас мер Москви Сергій Собянін повідомляв, що в напрямку столиці рухалося понад 600 безпілотників. Через повітряну атаку в Москві та області вводили обмеження для цивільної авіації. Політолог Валерій Клочок звертає увагу на масштаб удару та його потенційні наслідки для Росії.

Після цієї атаки дронів по Москві війна стане кардинально іншою: розкрито страшний сигнал РФ

Фото: з відкритих джерел

За його словами, сама кількість заявлених цілей свідчить про новий рівень навантаження на російську систему протиповітряної оборони.

У Підмосков’ї після атаки виникла масштабна пожежа на складському комплексі Wildberries. Також повідомлялося про падіння безпілотників неподалік Московського нафтопереробного заводу, однак підтверджень ураження самого підприємства не було.

На думку Клочка, подібні атаки мають значення не лише через безпосереднє знищення чи пошкодження об’єктів. Вони демонструють російському суспільству, що війна дедалі більше наближається до великих міст і впливає на повсякденне життя громадян.

"Коли сотні безпілотників одночасно летять у напрямку Москви, це вже не просто окремий епізод. Це сигнал про те, що російська територія перестає бути безпечним тилом, а владі доводиться витрачати дедалі більше ресурсів на захист столиці та ключових об’єктів", – зазначив політолог. 

Окремим ударом для РФ стають проблеми з логістикою та морськими перевезеннями. Раніше повідомлялося про атаку на танкер із російською нафтою поблизу Новоросійська. Паралельно війна впливає на експортну діяльність у Чорному морі.

На цьому тлі, зазначає Клочок, наслідки атак виходять далеко за межі військової сфери.

"Якщо удари по російській інфраструктурі одночасно створюють проблеми для енергетики, логістики, портів і експорту, це вже прямий економічний фактор. Для Кремля це означає зростання ціни війни і необхідність рано чи пізно враховувати ці обставини на переговорах", – пояснив експерт. 

 Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін після початку української операції в Курській області мав можливість оголосити нову мобілізацію та запровадити воєнний стан, однак не пішов на такий крок. Політолог Олександр Леонов вважає, що Кремль усвідомлює серйозні політичні ризики, які можуть виникнути після такого рішення.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=v0w65QP0O_A
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