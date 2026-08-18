Війна починає бити по Путіну: експерт приголомшив заявою про небезпечний перелом у РФ

Російський диктатор Володимир Путін після початку української операції в Курській області мав можливість оголосити нову мобілізацію та запровадити воєнний стан, однак не пішов на такий крок. Політолог Олександр Леонов вважає, що Кремль усвідомлює серйозні політичні ризики, які можуть виникнути після такого рішення.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За його словами, для російської влади мобілізація може виявитися не лише способом збільшити чисельність армії, а й фактором, здатним посилити внутрішнє напруження.

"Путін мав можливість оголосити мобілізацію і запровадити воєнний стан, але цього не зробив. Це свідчить про те, що в Кремлі розуміють: такі рішення несуть серйозні загрози для самого режиму. Якщо вони все ж підуть на це, то це буде радше спроба терміново змінити ситуацію, коли інших варіантів уже майже не залишиться", – зазначив Леонов.

Експерт наголошує, що війна поступово стала для російської влади механізмом утримання контролю над суспільством. Через неї Кремль пояснює економічні проблеми, дефіцит пального, пошкодження енергетичної інфраструктури та необхідність постійного набору людей до армії.

Водночас така модель починає працювати проти Путіна. Українські удари по об’єктах у глибокому тилу Росії роблять наслідки війни дедалі помітнішими для звичайних громадян.

"Війна стала для Путіна елементом самозбереження влади ще з 2014 року. Але тепер ситуація змінюється: коли Україна завдає ударів углиб Росії, росіяни вже бачать наслідки цієї війни навколо себе. І замість зростання підтримки ескалації ми можемо отримати більше людей, які вважають, що війну необхідно завершувати", – пояснив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Верховна Рада відновила роботу після перерви, але очікуваних подань президента Володимира Зеленського щодо нового міністра оборони та глави МЗС поки немає. Водночас така затримка не означає, що кадрові рішення скасовані або заблоковані. Політолог Ігор Рейтерович припускає, що Банкова може навмисно витримувати паузу, щоб згодом швидко подати кандидатури та провести голосування.