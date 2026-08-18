Война начинает бить по Путину: эксперт ошеломил заявлением об опасном переломе в РФ

Российский диктатор Владимир Путин после начала украинской операции в Курской области имел возможность объявить новую мобилизацию и ввести военное положение, однако не пошел на такой шаг. Политолог Александр Леонов считает, что Кремль отдает себе отчет в серьезных политических рисках, которые могут возникнуть после такого решения.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По его словам, для российских властей мобилизация может оказаться не только способом увеличить численность армии, но и фактором, способным усилить внутреннее напряжение.

"У Путина была возможность объявить мобилизацию и ввести военное положение, но этого не сделал. Это свидетельствует о том, что в Кремле понимают: такие решения несут серьезные угрозы для самого режима. Если они все же пойдут на это, то это будет скорее попытка срочно изменить ситуацию, когда других вариантов уже почти не останется", – отметил Леонов.

Эксперт отмечает, что война постепенно стала для российских властей механизмом удержания контроля над обществом. Через нее Кремль объясняет экономические проблемы, дефицит горючего, повреждение энергетической инфраструктуры и необходимость постоянного набора людей в армию.

В то же время, такая модель начинает работать против Путина. Украинские удары по объектам в глубоком тылу России делают последствия войны все более заметными для обычных граждан.

"Война стала для Путина элементом самосохранения власти еще с 2014 года. Но теперь ситуация меняется: когда Украина наносит удары вглубь России, россияне уже видят последствия этой войны вокруг себя. И вместо роста поддержки эскалации мы можем получить больше людей, считающих войну необходимо завершать", — пояснил политолог.

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