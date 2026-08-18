После этой атаки дронов по Москве война станет кардинально другой: раскрыт страшный сигнал РФ

Массированная атака беспилотников на Россию стала одной из самых заметных за последнее время. Российское Минобороны заявило о якобы уничтожении 791 дрона, в то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в направлении столицы двигалось более 600 беспилотников. Из-за воздушной атаки в Москве и области вводились ограничения для гражданской авиации. Политолог Валерий Клочок обращает внимание на масштаб удара и его потенциальные последствия для России.

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По его словам, самое количество заявленных целей свидетельствует о новом уровне нагрузки на российскую систему противовоздушной обороны.

В Подмосковье после атаки возник масштабный пожар на складском комплексе Wildberries. Также сообщалось о падении беспилотников недалеко от Московского нефтеперерабатывающего завода, однако подтверждений поражения самого предприятия не было.

По мнению Клочко, подобные атаки имеют значение не только из-за непосредственного уничтожения или повреждения объектов. Они показывают российскому обществу, что война все больше приближается к крупным городам и влияет на повседневную жизнь граждан.

"Когда сотни беспилотников одновременно летят по направлению к Москве, это уже не просто отдельный эпизод. Это сигнал о том, что российская территория перестает быть безопасным тылом, а властям приходится тратить все большее количество ресурсов на защиту столицы и ключевых объектов", – отметил политолог.

Отдельным ударом для России становятся проблемы с логистикой и морскими перевозками. Ранее сообщалось об атаке на танкер с российской нефтью вблизи Новороссийска. Параллельно война влияет на экспортную деятельность в Черном море.

На этом фоне, отмечает Клочок, последствия атак выходят далеко за пределы военной сферы.

" Если удары по российской инфраструктуре одновременно создают проблемы для энергетики, логистики, портов и экспорта, это уже прямой экономический фактор. Для Кремля это означает рост цен войны и необходимость рано или поздно учитывать эти обстоятельства на переговорах", – объяснил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин после начала украинской операции в Курской области имел возможность объявить новую мобилизацию и ввести военное положение, однако не пошел на такой шаг. Политолог Александр Леонов считает, что Кремль отдает себе отчет в серьезных политических рисках, которые могут возникнуть после такого решения.