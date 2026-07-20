Путін скористається цією помилкою: озвучено страшне попередження про наслідки відставки Сирського



















Потенційна зміна головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та кадрові перестановки у військовому керівництві можуть створити додаткові ризики для української армії в розпал бойових дій. Таку думку висловив авіаційний експерт Валерій Романенко, наголосивши, що будь-які різкі кадрові рішення під час активної фази війни можуть негативно вплинути на керованість військ і темпи ухвалення рішень.

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За словами експерта, нинішня ситуація на фронті поступово почала змінюватися на користь України, тому масштабні кадрові зміни саме зараз виглядають передчасними.

"Поки тривають бойові дії, будь-які зміни, особливо ключових фігур, небажані. Конфлікти потрібно було вирішувати адміністративними методами, а не різкими кадровими рішеннями", – зазначив Романенко.

На його думку, навіть якщо між керівниками оборонного сектору існували серйозні суперечності, їх варто було врегулювати без гучних відставок. Експерт підкреслив, що прихід нового головнокомандувача або нового міністра оборони означає не лише зміну однієї людини, а й оновлення всієї управлінської команди.

"Новий керівник приходить зі своїми людьми. Це означає кадрові перестановки на багатьох рівнях і час, необхідний для входження в курс справ. А зараз, коли Росія продовжує літній наступ, це дуже ризикований крок", – пояснив він.

Водночас він звернув увагу, що війна дедалі більше переходить у формат взаємних ударів по великих містах. На його думку, Росія активізує атаки по Києву після невдач на фронті, намагаючись компенсувати відсутність значних успіхів наземних військ.

"Російський літній наступ фактично провалився. Тепер Кремль дедалі більше робить ставку на удари по українських містах. Головним завданням України залишається створення максимально ефективної системи протидії "Шахедам", особливо для прифронтових регіонів", – підсумував авіаційний експерт.

Як вже писали "Коментарі", можливе звільнення міністра оборони Михайла Федорова стало однією з найбільш обговорюваних тем як в Україні, так і серед західних партнерів. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що союзники уважно стежать за кадровими рішеннями Києва, адже вони можуть безпосередньо вплинути на темпи реформування української армії та розвиток сучасних військових технологій.