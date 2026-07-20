Путин воспользуется этой ошибкой: озвучено страшное предупреждение о последствиях отставки Сырского



















Потенциальное изменение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и кадровые перестановки в военном руководстве могут создать дополнительные риски для украинской армии в разгар боевых действий. Такое мнение высказал авиационный эксперт Валерий Романенко, подчеркнув, что любые резкие кадровые решения во время активной фазы войны могут негативно отразиться на управляемости войск и темпах принятия решений.

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По словам эксперта, нынешняя ситуация на фронте постепенно начала меняться в пользу Украины, поэтому масштабные кадровые изменения сейчас выглядят преждевременными.

"Пока продолжаются боевые действия, любые изменения, особенно ключевых фигур, нежелательны. Конфликты нужно было разрешать административными методами, а не резкими кадровыми решениями", – отметил Романенко.

По его мнению, даже если между руководителями оборонного сектора существовали серьезные разногласия, их стоило урегулировать без громких отставок. Эксперт подчеркнул, что приход нового главнокомандующего или нового министра обороны означает не только смену одного человека, но и обновление всей управленческой команды.

"Новый руководитель приходит со своими людьми. Это означает кадровые перестановки на многих уровнях и время, необходимое для вхождения в курс дел. А сейчас, когда Россия продолжает летнее наступление, это очень рискованный шаг", – пояснил он.

В то же время он обратил внимание, что война все больше переходит в формат взаимных ударов по большим городам. По его мнению, Россия активизирует атаки по Киеву после неудач на фронте, пытаясь компенсировать отсутствие значительных успехов наземных войск.

"Русское летнее наступление фактически провалилось. Теперь Кремль все больше делает ставку на удары по украинским городам. Главной задачей Украины остается создание максимально эффективной системы противодействия "Шахедам", особенно для прифронтовых регионов", – подытожил авиационный эксперт.

Как уже писали "Комментарии", возможное увольнение министра обороны Михаила Федорова стало одной из самых обсуждаемых тем как в Украине, так и среди западных партнеров. Политолог Игорь Рейтерович считает, что союзники внимательно следят за кадровыми решениями Киева, ведь они могут повлиять на темпы реформирования украинской армии и развитие современных военных технологий.