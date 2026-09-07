Путін скаженіє: яку жорстку умову Кремля порушив Зеленський

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Кречмаровская Наталия
У неділю, 6 вересня, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера відвідали Київ. І тут президент України Володимир Зеленський зробив те, що, можливо, дуже розлютило лідера РФ Володимира Путіна.
Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів про одну вірогідну умову Кремля, яку порушили в Києві. Експерт розповів, що спецпредставникам Трампа провели невелику екскурсію Софією Київською.
Рейтерович пояснив, чому росіяни виступають категорично проти такого.
При цьому він підкреслив, що Путін “промивав мізки” Віткоффу з точки зору псевдоісторії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що візит Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Москви та Києва не завершився мирною угодою чи припиненням війни. Водночас, як випливає з оцінок популярних моделей штучного інтелекту, поїздка може стати початком нового етапу дипломатії — зі спробою повернути США, Україну та Росію до тристороннього переговорного формату.