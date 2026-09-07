logo_ukra

BTC/USD

78823

ETH/USD

2471.07

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін скаженіє: яку жорстку умову Кремля порушив Зеленський
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін скаженіє: яку жорстку умову Кремля порушив Зеленський

Експерт Рейтерович розповів, яку жорстку умову могли висувати у Кремлі перед візитом представників США в Київ

7 вересня 2026, 18:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У неділю, 6 вересня, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера відвідали Київ. І тут президент України Володимир Зеленський зробив те, що, можливо, дуже розлютило лідера РФ Володимира Путіна. 

Путін скаженіє: яку жорстку умову Кремля порушив Зеленський

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів про одну вірогідну умову Кремля, яку порушили в Києві. Експерт розповів, що спецпредставникам Трампа провели невелику екскурсію Софією Київською. 

“Є інформація, що росіяни були категорично проти такого і ледь не висували це в якості якоїсь вимоги відсутності ударів по Києву. Думаю, що це історія дійсно може мати місце. Вона не має офіційного підтвердження, але це дуже схоже на Росію”, — зазначив експерт. 

Рейтерович пояснив, чому росіяни виступають категорично проти такого. 

“На фоні однієї Софії, в принципі, одразу зрозуміло, у кого давніша історія. І що там взагалі з половцями, печенігами і Київською Руссю, і чому Русь називається Київською. Це дуже важливий момент. І росіяни, очевидно, на це могли звернути увагу”, — пояснив побоювання росіян експерт.

При цьому він підкреслив, що Путін “промивав мізки” Віткоффу з точки зору псевдоісторії. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що візит Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Москви та Києва не завершився мирною угодою чи припиненням війни. Водночас, як випливає з оцінок популярних моделей штучного інтелекту, поїздка може стати початком нового етапу дипломатії — зі спробою повернути США, Україну та Росію до тристороннього переговорного формату.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=EjNwWg0zKAw
Теги:

Новини

Всі новини