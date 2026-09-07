В воскресенье, 6 сентября, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера посетили Киев. И здесь президент Украины Владимир Зеленский сделал то, что, возможно, очень разозлило лидера РФ Владимира Путина.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал об одном вероятном условии Кремля, которое нарушили в Киеве. Эксперт рассказал, что спецпредставителям Трампа провели небольшую экскурсию по Софии Киевской.

"Есть информация, что россияне были категорически против такого и едва не выдвигали это в качестве какого-либо требования отсутствия ударов по Киеву. Думаю, что эта история действительно может иметь место. Она не имеет официального подтверждения, но это очень похоже на Россию", — отметил эксперт.

Рейтерович объяснил, почему россияне выступают категорически против этого.

"На фоне одной Софии, в принципе, сразу понятно, у кого более древняя история. И что там вообще с половцами, печенегами и Киевской Русью, и почему Русь называется Киевской. Это очень важный момент. И россияне, очевидно, на это могли обратить внимание", — объяснил опасения россиян эксперт.

При этом он подчеркнул, что Путин "промывал мозги" Уиткоффу с точки зрения псевдоистории.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что визит Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев не завершился мирным соглашением или прекращением войны. В то же время, как следует из оценок популярных моделей искусственного интеллекта, поездка может стать началом нового этапа дипломатии – с попыткой вернуть США, Украину и Россию в трехсторонний переговорный формат.



