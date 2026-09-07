Путин в бешенстве: какое жесткое условие Кремля нарушил Зеленский

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Кречмаровская Наталия
В воскресенье, 6 сентября, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера посетили Киев. И здесь президент Украины Владимир Зеленский сделал то, что, возможно, очень разозлило лидера РФ Владимира Путина.
Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал об одном вероятном условии Кремля, которое нарушили в Киеве. Эксперт рассказал, что спецпредставителям Трампа провели небольшую экскурсию по Софии Киевской.
Рейтерович объяснил, почему россияне выступают категорически против этого.
При этом он подчеркнул, что Путин "промывал мозги" Уиткоффу с точки зрения псевдоистории.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что визит Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев не завершился мирным соглашением или прекращением войны. В то же время, как следует из оценок популярных моделей искусственного интеллекта, поездка может стать началом нового этапа дипломатии – с попыткой вернуть США, Украину и Россию в трехсторонний переговорный формат.