Путін серйозно націлений на обстріл західних областей: хто в цьому допомагав росіянам

Служба безпеки України успішно заблокувала чергову спробу російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в західних регіонах країни. У результаті спецоперації на Хмельниччині було знешкоджено ворожого поплічника, який збирав координати для масштабних ракетно-дронових ударів.

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"Зловмисник наводив удари ворога на адмінбудівлі держустанов, — повідомили в пресслужбі СБУ деталі злочинного задуму, — логістичні склади та місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони".

Як встановило слідство, на шлях державної зради став безробітний мешканець міста Славута. Чоловік прагнув легкого збагачення, через що й потрапив у поле зору російських кураторів під час моніторингу тематичних груп у месенджері Telegram.

За вказівкою з Москви фігурант регулярно здійснював піші обходи міста та прилеглих районів.

"Співробітники СБУ викрили фігуранта на початковому етапі його розвідактивності, — наголосили у контррозвідці, — після отримання ним ворожого завдання на збір координат для запланованих обстрілів західного регіону".

Правоохоронці задокументували, як агент встиг відзняти на камеру мобільного телефону зовнішній вигляд однієї з адмінбудівель та контрольно-пропускні пункти місцевої військової частини.

Наступним кроком фігуранта мав стати пошук баз зберігання майна ЗСУ.

"Після цього коригувальник мав виявити і "злити" рашистам геолокації складських приміщень українських військ", — зазначили у відомстві.

Спецпризначенці затримали зрадника безпосередньо у його помешканні. Під час санкціонованих обшуків у нього вилучили речовий доказ — телефон із фотографіями оборонних об'єктів та збереженими мітками на Google-картах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ оголосили затриманому підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, тож найближчі роки зловмисник може провести за ґратами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська балістична ракета FP-7, що позиціонується як доступніша альтернатива американським комплексам ATACMS, може дебютувати на полі бою вже за кілька тижнів. За словами генеральної директорки компанії-розробника Fire Point Ірини Терех, наразі вітчизняна розробка проходить фінальну стадію кодифікації оборонним відомством після успішної серії тестових запусків.