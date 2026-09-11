Путін серйозно націлений на обстріл західних областей: хто в цьому допомагав росіянам

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Недилько Ксения
Служба безпеки України успішно заблокувала чергову спробу російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в західних регіонах країни. У результаті спецоперації на Хмельниччині було знешкоджено ворожого поплічника, який збирав координати для масштабних ракетно-дронових ударів.
Ілюстративне фото
Як встановило слідство, на шлях державної зради став безробітний мешканець міста Славута. Чоловік прагнув легкого збагачення, через що й потрапив у поле зору російських кураторів під час моніторингу тематичних груп у месенджері Telegram.
За вказівкою з Москви фігурант регулярно здійснював піші обходи міста та прилеглих районів.
Правоохоронці задокументували, як агент встиг відзняти на камеру мобільного телефону зовнішній вигляд однієї з адмінбудівель та контрольно-пропускні пункти місцевої військової частини.
Наступним кроком фігуранта мав стати пошук баз зберігання майна ЗСУ.
Спецпризначенці затримали зрадника безпосередньо у його помешканні. Під час санкціонованих обшуків у нього вилучили речовий доказ — телефон із фотографіями оборонних об'єктів та збереженими мітками на Google-картах.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ оголосили затриманому підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, тож найближчі роки зловмисник може провести за ґратами.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська балістична ракета FP-7, що позиціонується як доступніша альтернатива американським комплексам ATACMS, може дебютувати на полі бою вже за кілька тижнів. За словами генеральної директорки компанії-розробника Fire Point Ірини Терех, наразі вітчизняна розробка проходить фінальну стадію кодифікації оборонним відомством після успішної серії тестових запусків.