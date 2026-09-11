Путин серьезно нацелен на обстрел западных областей: кто в этом помогал россиянам

Служба безопасности Украины успешно заблокировала очередную попытку российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в западных регионах страны. В результате спецоперации на Хмельнитчине был обезврежен вражеский приспешник, который собирал координаты для масштабных ракетно-дроновых ударов.

Иллюстративное фото

"Злоумышленник приводил удары врага на админздания госучреждений, — сообщили в пресс-службе СБУ детали преступного замысла, — логистические составы и места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны".

Как установило следствие, на путь государственной измены встал безработный житель города Славута. Мужчина стремился к легкому обогащению, из-за чего и попал в поле зрения российских кураторов во время мониторинга тематических групп в мессенджере Telegram.

По указанию из Москвы фигурант регулярно совершал пешие обходы города и близлежащих районов.

"Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта на начальном этапе его разведактивности, — отметили в контрразведке, — после получения им враждебной задачи на сбор координат для запланированных обстрелов западного региона".

Правоохранители задокументировали, как агент успел снять на камеру мобильного телефона внешний вид одного из админпостроек и контрольно-пропускные пункты местной воинской части.

Следующим шагом фигуранта должен стать поиск баз хранения имущества ВСУ.

"После этого корректировщик должен был обнаружить и "слить" рашистам геолокации складских помещений украинских войск", — отметили в ведомстве.

Спецназовцы задержали предателя непосредственно в его доме. Во время санкционированных обысков у него изъяли доказательство — телефон с фотографиями оборонных объектов и сохраненными метками на Google-картах.

На основании собранных доказательств следователи СБУ объявили задержанное подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, поэтому в ближайшие годы злоумышленник может провести за решеткой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что позиционируемая как доступная альтернатива американским комплексам ATACMS украинская баллистическая ракета FP-7 может дебютировать на поле боя уже через несколько недель. По словам генерального директора компании-разработчика Fire Point Ирины Терех, отечественная разработка проходит финальную стадию кодификации оборонным ведомством после успешной серии тестовых запусков.