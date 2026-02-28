Путін сам визнав поразку Росії: що сталося

Заявляючи про необхідність продовжувати війну проти України, російський диктатор Володимир Путін фактично визнав, що мети досягти так званого "СВО" за 4 роки так і не вдалося. Чому Путін сам визнав поразку Росії? Які ключові цілі Кремля на 2026 рік? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На полі бою Росія не може продемонструвати необхідного результату

Представник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 каналу звернув увагу на одну показову деталь у виступі Путіна. Російський диктатор, оцінюючи хід війни, зазначив, що його держава нібито не зазнала поразки на стратегічному рівні. Саме це формулювання, за словами експерта, є принциповим.

"Він (Путін — ред.) говорить про відсутність поразки Росії на стратегічному рівні", — зазначив експерт.

Братчук пояснив, що у військовій термінології існує чітка градація рівнів: тактичний, оперативно-тактичний та стратегічний. Коли акцент робиться лише на стратегічному вимірі, це автоматично залишає простір для питань щодо двох інших. І саме тут, на його думку, приховане непряме визнання невдач.

"Якщо ми трохи розуміємо військову термінологію, знаємо: є тактика, є оперативно-тактичний рівень, а вже потім стратегія. Тоді виходить, що у тактичному та оперативному плані росіяни фактично визнають свою поразку", – додав Братчук.

За його словами, таке формулювання навряд чи було випадковим. Вона з'явилася на тлі ситуації, коли на полі бою Росія не може продемонструвати результату, який дозволив би їй говорити про переконливі досягнення.

Кремль планує заповнити прогалини в живій силі за рахунок підготовлених силовиків

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що Кремль не залишає спроб перехопити ініціативу.

За оцінкою експерта, масштабне настання стратегічного рівня в даний час неможливе без оголошення офіційної мобілізації в РФ. Натомість російське керівництво готує операцію за рахунок внутрішніх резервів силових структур.

"Введення підрозділів Росгвардії та МНС до складу Міністерства оборони РФ кардинально змінює ситуацію на внутрішньому ринку людських ресурсів. Раніше ці категорії чоловіків мали броню від відправки на фронт, тепер вони фактично перетворюються на штурмову піхоту", — зазначає Жданов.

Таким чином, Кремль планує заповнити прогалини живою силою за рахунок підготовлених силовиків, які стануть черговою хвилею "гарматного м'яса" у спробах прорвати українську оборону.

Експерт каже, що найтривожнішим сигналом є зміна пріоритетів російського командування. Ворог послаблює зусилля на традиційно гарячих напрямках – Покровському, Лиманському та Слов'янському. Основний удар окупанти зосереджують у Запорізькій області, яка стає головною метою майбутнього наступу.

"Росія діє за логікою максимального захоплення територій "про запас", сподіваючись на політичні зміни у Вашингтоні. Путін розраховує, що адміністрація Дональда Трампа зможе змусити Україну вийти з Донецької та Луганської областей дипломатичним шляхом", — пояснює експерт.

