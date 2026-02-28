Путін сам визнав поразку Росії: що сталося

Рубрики
Кравцев Сергей
Заявляючи про необхідність продовжувати війну проти України, російський диктатор Володимир Путін фактично визнав, що мети досягти так званого "СВО" за 4 роки так і не вдалося. Чому Путін сам визнав поразку Росії? Які ключові цілі Кремля на 2026 рік? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Представник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 каналу звернув увагу на одну показову деталь у виступі Путіна. Російський диктатор, оцінюючи хід війни, зазначив, що його держава нібито не зазнала поразки на стратегічному рівні. Саме це формулювання, за словами експерта, є принциповим.
Братчук пояснив, що у військовій термінології існує чітка градація рівнів: тактичний, оперативно-тактичний та стратегічний. Коли акцент робиться лише на стратегічному вимірі, це автоматично залишає простір для питань щодо двох інших. І саме тут, на його думку, приховане непряме визнання невдач.
За його словами, таке формулювання навряд чи було випадковим. Вона з'явилася на тлі ситуації, коли на полі бою Росія не може продемонструвати результату, який дозволив би їй говорити про переконливі досягнення.
Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що Кремль не залишає спроб перехопити ініціативу.
За оцінкою експерта, масштабне настання стратегічного рівня в даний час неможливе без оголошення офіційної мобілізації в РФ. Натомість російське керівництво готує операцію за рахунок внутрішніх резервів силових структур.
Таким чином, Кремль планує заповнити прогалини живою силою за рахунок підготовлених силовиків, які стануть черговою хвилею "гарматного м'яса" у спробах прорвати українську оборону.
Експерт каже, що найтривожнішим сигналом є зміна пріоритетів російського командування. Ворог послаблює зусилля на традиційно гарячих напрямках – Покровському, Лиманському та Слов'янському. Основний удар окупанти зосереджують у Запорізькій області, яка стає головною метою майбутнього наступу.
