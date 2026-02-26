Переговоры, которые могут все изменить: Умеров раскрыл детали о том, что происходит в Женеве

В Женеве стартовал очередной этап переговорного процесса: украинская делегация провела двустороннюю встречу с представителями США – Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Переговоры. Фото: из открытых источников

С украинской стороны в переговорах принимают участие Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак. По словам Умерова, ключевым пунктом повестки дня стал так называемый prosperity package – комплекс механизмов экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и формирование долгосрочного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Отдельно стороны обсуждают подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны. Украинская делегация отмечает необходимость согласования позиций перед новым этапом консультаций.

Важный блок встречи касается гуманитарных вопросов, включая возможные обмены и возвращение украинских граждан. Киев рассчитывает на конкретные результаты в этом направлении.

Рустем Умеров подчеркнул, что работа продолжается в прагматичном русле и направлена на достижение практических решений. Итоги переговоров обещают обнародовать по завершении встречи.

