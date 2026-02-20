Чим закінчиться для України здача Донбасу: яку пастку готує Кремль

Кремль навмисно висуває спочатку неприйнятну вимогу до завершення війни, бо поки що не бачить необхідності йти на компроміси. Поки що завдання Кремля полягає у продовженні самих переговорів, а не в досягненні реалістичного результату на них. Таку думку висловив голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Переговори росіянам потрібні, щоб уникнути нових санкцій США і продовжувати купувати адміністрацію Трампа бізнес-казками про 12 трильйони. За цей час Москва сподівається збільшити територію окупації, посилити тиск Трампа на Зеленського та зменшити внутрішні ресурси України (енергетичні та психологічні), щоб послабити нашу переговорну позицію. Тобто у розумінні РФ час для поступок з їхнього боку ще не настав. Об'єктивно, для РФ вже склалися негативні тренди щодо ресурсного забезпечення воєнних дій. Це і рівень втрат, стан економіки, і зростання геополітичних ризиків. Однак вони ще не критичні. Я думаю, до літа Кремль тягтиме із реальними переговорами, продовжуючи посилювати тиск на нас", – зазначив Сергій Гармаш.

Він додає, проте Україна зараз теж не має об'єктивних причин йти на неприйнятні для себе поступки. І військова, і геополітична ситуація складаються в позитивні для нас тренди і дають нам час і можливість для дипломатичної гри. Ми зацікавлені у затягуванні часу, щоб негативні тренди до посилилися і послабили переговорні позиції РФ.

"Тому нам просто немає сенсу йти на здачу Донбасу. Навпаки, утримання нами Донбасу одна із головних чинників відміни РФ до реальних переговорів. Якщо ми погодимося зараз просто піти з Донбасу, то це будуть уже не переговори, а просто підписання капітуляції. Тобто визнання Києвом своєї поразки та перемоги Москви. Зрозуміло, що в такій позиції РФ висуватиме ще жорсткіші вимоги, і ми вже не матимемо можливості і ресурсів протистояти їй. Як не буде підтримки західних партнерів. Який сенс підтримувати тих, хто програв?", – запитує експерт.

Сергій Гармаш наголошує, більше того, перемога РФ зміцнить режим Путіна та геополітичні позиції імперії, що стратегічно смертельно для України. Тобто після капітулянтського світу на нас чекає лише "горе переможеним". Тому вибір у нас невеликий: або мир на умовах компромісу, навіщо потрібно тягнути час, або поразка у війні. Усі сценарії на сьогодні зводяться лише до цих двох варіантів.

"Так що здача Донбасу може бути не початком реальних переговорів, а їх кінцем. І політичною смертю України як суб'єкта геополітики", – констатував експерт.

