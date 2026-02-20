Чем закончится для Украины сдача Донбасса: какую ловушку готовит Кремль

Кремль намеренно выдвигает изначально неприемлемое требование к завершению войны, потому что пока не видит необходимости идти на компромиссы. Пока задача Кремля заключается в продолжении самих переговоров, а не в достижении реалистичного результата на них. Такое мнение высказал глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Переговоры россиянам нужны, чтоб избежать новых санкций США и продолжать "покупать" администрацию Трампа бизнес-сказками о 12 триллионах. За это время Москва надеется увеличить территорию оккупации, усилить давление Трампа на Зеленского, и уменьшить внутренние ресурсы Украины (энергетические и психологические), чтоб ослабить нашу переговорную позицию. То есть, в понимании РФ время для уступок с их стороны еще не настало. Объективно, для РФ уже сложились негативные тренды по ресурсному обеспечению военных действий. Это и уровень потерь, и состояние экономики, и рост геополитических рисков. Однако, они еще не критичны. Я думаю, до лета Кремль будет тянуть с реальными переговорами, продолжая усиливать давление на нас", – отметил Сергей Гармаш.

Он добавляет, однако у Украины сейчас тоже нет объективных причин идти на неприемлемые для себя уступки. И военная, и геополитическая ситуация складываются в позитивные для нас тренды и дают нам тоже время и возможность для дипломатической игры. Мы тоже заинтересованы в затягивании времени, чтоб негативные тренды в РФ усилились и ослабили переговорные позиции РФ.

"Поэтому нам просто нет смысла идти на сдачу Донбасса. Наоборот, удержание нами Донбасса является одним из главных факторов склонения РФ к реальным переговорам. Если же мы согласимся сейчас просто уйти из Донбасса, то это будут уже не переговоры, а просто подписание капитуляции. То есть, признание Киевом своего поражения и победы Москвы. Понятно, что в такой позиции РФ будет выдвигать еще более жесткие требования, и у нас уже не будет возможности и ресурсов противостоять ей. Как не будет и поддержки западных партнеров. Какой смысл поддерживать проигравших?", – задается вопросом эксперт.

Сергей Гармаш подчеркивает, более того, победа РФ укрепит режим Путина и геополитические позиции империи, что стратегически смертельно для Украины. То есть, после капитулянтского мира нас ждет только "горе побежденным". Поэтому выбор у нас небольшой: или мир на условиях компромисса, для чего нужно тянуть время, либо поражение в войне. Все сценарии на сегодня сводятся только к этим двум вариантам.

"Так что, сдача Донбасса может быть не началом реальных переговоров, а их концом. И политической смертью Украины, как субьекта геополитики", – констатировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа ответили, достаточно ли предоставляют Киеву оружия для самозащиты.



