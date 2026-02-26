Переговори, які можуть все змінити: Умєров розкрив деталі про те, що відбувається у Женеві

У Женеві стартував черговий етап переговорного процесу: українська делегація провела двосторонню зустріч із представниками США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Про це повідомив секретар Рада національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

З українського боку в переговорах беруть участь Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак. За словами Умєрова, ключовим пунктом порядку денного став так званий prosperity package – комплекс механізмів економічної підтримки та відновлення України, інструменти залучення інвестицій і формування довгострокової співпраці зі Сполученими Штатами.

Окремо сторони обговорюють підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони. Українська делегація наголошує на необхідності узгодження позицій перед новим етапом консультацій.

Важливий блок зустрічі стосується гуманітарних питань, зокрема можливих обмінів і повернення українських громадян. Київ розраховує на конкретні результати в цьому напрямку.

Рустем Умєров підкреслив, що робота триває в прагматичному руслі та спрямована на досягнення практичних рішень. Підсумки переговорів обіцяють оприлюднити після завершення зустрічі.

