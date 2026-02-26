logo_ukra

Переговори, які можуть все змінити: Умєров розкрив деталі про те, що відбувається у Женеві
НОВИНИ

Переговори, які можуть все змінити: Умєров розкрив деталі про те, що відбувається у Женеві

Умєров анонсував “prosperity package”, підготовку до тристоронньої зустрічі з РФ та обговорення обмінів

26 лютого 2026, 14:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Женеві стартував черговий етап переговорного процесу: українська делегація провела двосторонню зустріч із представниками США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Про це повідомив секретар Рада національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Переговори, які можуть все змінити: Умєров розкрив деталі про те, що відбувається у Женеві

Переговори. Фото: з відкритих джерел

З українського боку в переговорах беруть участь Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак. За словами Умєрова, ключовим пунктом порядку денного став так званий prosperity package – комплекс механізмів економічної підтримки та відновлення України, інструменти залучення інвестицій і формування довгострокової співпраці зі Сполученими Штатами.

Окремо сторони обговорюють підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони. Українська делегація наголошує на необхідності узгодження позицій перед новим етапом консультацій.

Важливий блок зустрічі стосується гуманітарних питань, зокрема можливих обмінів і повернення українських громадян. Київ розраховує на конкретні результати в цьому напрямку.

Рустем Умєров підкреслив, що робота триває в прагматичному руслі та спрямована на досягнення практичних рішень. Підсумки переговорів обіцяють оприлюднити після завершення зустрічі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — очікувані переговори у Женеві практично закінчилися без прориву. Головна вимога РФ залишилася без змін – ЗСУ мають залишити Донбас, але це ще не гарантує закінчення війни, а лише дозволить встановити перемир'я та розпочати реальні переговори щодо остаточної мирної угоди. Про що говорить цей ультиматум Кремля? Для України залишення Донбасу без бою – це політична смерть чи можливість нарешті розпочати справжні мирні переговори з огляду на неприкритий тиск з боку США? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.




Джерело: https://t.me/umerov_rustem/379
