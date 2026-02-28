Путин сам признал поражение России: что произошло

Заявляя о необходимости продолжать войну против Украины, российский диктатор Владимир Путин фактически признал, что цели достичь в так называемом "СВО" за 4 года так и не удалось. Почему Путин сам признал поражение России? Какие ключевые цели Кремля на 2026 год? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

На поле боя Россия не может продемонстрировать необходимый результат

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала обратил внимание на одну показательную деталь в выступлении Путина. Российский диктатор, оценивая ход войны, отметил, что его государство якобы не потерпело поражение на стратегическом уровне. Именно эта формулировка, по словам эксперта, является принципиальной.

"Он (Путин – ред.) говорит об отсутствии поражения России на стратегическом уровне", – отметил эксперт.

Братчук объяснил, что в военной терминологии существует четкая градация уровней: тактический, оперативно-тактический и стратегический. Когда акцент делается только на стратегическом измерении, это автоматически оставляет пространство для вопросов по двум другим. И именно здесь, по его мнению, скрытое косвенное признание неудач.

"Если мы немного понимаем военную терминологию, то знаем: есть тактика, есть оперативно-тактический уровень, а уже потом стратегия. Тогда получается, что в тактическом и оперативном плане россияне фактически признают свое поражение", – добавил Братчук.

По его словам, такая формулировка вряд ли была случайной. Она появилась на фоне ситуации, когда на поле боя Россия не может продемонстрировать результат, который позволил бы ей говорить об убедительных достижениях.

Кремль планирует восполнить пробелы в живой силе за счет подготовленных силовиков

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что Кремль не оставляет попыток перехватить инициативу.

По оценке эксперта, масштабное наступление стратегического уровня в настоящее время невозможно без объявления официальной мобилизации в РФ. Вместо этого российское руководство готовит операцию за счет внутренних резервов силовых структур.

"Введение подразделений Росгвардии и МЧС в состав Министерства обороны РФ кардинально меняет ситуацию на внутреннем рынке человеческих ресурсов. Ранее эти категории мужчин имели бронь от отправки на фронт, теперь они фактически превращаются в штурмовую пехоту", — отмечает Жданов.

Таким образом, Кремль планирует восполнить пробелы в живой силе за счет подготовленных силовиков, которые станут очередной волной "пушечного мяса" в попытках прорвать украинскую оборону.

Эксперт говорит, что наиболее тревожным сигналом является изменение приоритетов российского командования. Враг ослабляет усилия на традиционно горячих направлениях – Покровском, Лиманском и Славянском. Основной удар оккупанты сосредотачивают в Запорожской области, которая становится главной целью будущего наступления.

"Россия действует по логике максимального захвата территорий "про запас", надеясь на политические изменения в Вашингтоне. Путин рассчитывает, что администрация Дональда Трампа сможет принудить Украину к выходу из Донецкой и Луганской областей дипломатическим путем", — объясняет эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры, которые могут все изменить: Умеров раскрыл детали о том, что происходит в Женеве.