Путин сам признал поражение России: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Заявляя о необходимости продолжать войну против Украины, российский диктатор Владимир Путин фактически признал, что цели достичь в так называемом "СВО" за 4 года так и не удалось. Почему Путин сам признал поражение России? Какие ключевые цели Кремля на 2026 год? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала обратил внимание на одну показательную деталь в выступлении Путина. Российский диктатор, оценивая ход войны, отметил, что его государство якобы не потерпело поражение на стратегическом уровне. Именно эта формулировка, по словам эксперта, является принципиальной.
Братчук объяснил, что в военной терминологии существует четкая градация уровней: тактический, оперативно-тактический и стратегический. Когда акцент делается только на стратегическом измерении, это автоматически оставляет пространство для вопросов по двум другим. И именно здесь, по его мнению, скрытое косвенное признание неудач.
По его словам, такая формулировка вряд ли была случайной. Она появилась на фоне ситуации, когда на поле боя Россия не может продемонстрировать результат, который позволил бы ей говорить об убедительных достижениях.
Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что Кремль не оставляет попыток перехватить инициативу.
По оценке эксперта, масштабное наступление стратегического уровня в настоящее время невозможно без объявления официальной мобилизации в РФ. Вместо этого российское руководство готовит операцию за счет внутренних резервов силовых структур.
Таким образом, Кремль планирует восполнить пробелы в живой силе за счет подготовленных силовиков, которые станут очередной волной "пушечного мяса" в попытках прорвать украинскую оборону.
Эксперт говорит, что наиболее тревожным сигналом является изменение приоритетов российского командования. Враг ослабляет усилия на традиционно горячих направлениях – Покровском, Лиманском и Славянском. Основной удар оккупанты сосредотачивают в Запорожской области, которая становится главной целью будущего наступления.
Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры, которые могут все изменить: Умеров раскрыл детали о том, что происходит в Женеве.