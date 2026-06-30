Путін розповів, що армія РФ за крок від важливих міст України: у США відреагували

Російський диктатор Володимир Путін продовжує створювати образ стрімкого наступу російської армії, проте реальні дані з фронту не підтверджують більшість його заяв. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Під час інтерв'ю Павлу Зарубіну російський лідер заявив, що війська РФ швидко просуваються практично по всій лінії фронту, а українські удари територією Росії нібито ніяк не впливають на перебіг бойових дій.

Особливу увагу Путін приділив ситуації на так званому "поясі фортець" на Донеччині. За його словами, російські підрозділи вже контролюють більшу частину Лимана, наблизилися до Миколаївки, знаходяться лише за вісім-дев'ять кілометрів від Слов'янська і приблизно за чотири кілометри від Краматорська.

Проте фахівці ISW дійшли зовсім інших висновків. За їхньою оцінкою, російські підрозділи присутні лише приблизно на 4,3% території Лимана. Крім того, відстань до Миколаївки становить близько 12 кілометрів, до Слов'янська – приблизно 19 кілометрів, а до Краматорська – близько 14 кілометрів.

На думку аналітиків, подібні заяви Кремля спрямовані насамперед на формування інформаційної картини про нібито неминучий успіх російської армії.

У ISW вважають, що Москва свідомо перебільшує масштаби своїх досягнень, щоб підтримувати внутрішню підтримку війни та створювати враження постійного просування, незважаючи на значно стриманішу динаміку подій на лінії фронту.

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