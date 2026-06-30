Путин рассказал, что армия РФ в шаге от важных городов Украины: в США отреагировали

Российский диктатор Владимир Путин продолжает создавать образ стремительного наступления российской армии, однако реальные данные с фронта не подтверждают большинство его заявлений. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Во время интервью Павлу Зарубину российский лидер заявил, что войска РФ быстро продвигаются практически по всей линии фронта, а украинские удары по территории России якобы никак не влияют на ход боевых действий.

Особое внимание Путин уделил ситуации на так называемом "поясе крепостей" в Донецкой области. По его словам, российские подразделения уже контролируют большую часть Лимана, приблизились к Николаевке, находятся всего в восьми-девяти километрах от Славянска и примерно в четырех километрах от Краматорска.

Однако специалисты ISW пришли к совершенно иным выводам. Согласно их оценке, российские подразделения присутствуют лишь примерно на 4,3% территории Лимана. Кроме того, расстояние до Николаевки составляет около 12 километров, до Славянска – примерно 19 километров, а до Краматорска – около 14 километров.

По мнению аналитиков, подобные заявления Кремля направлены прежде всего на формирование информационной картины о якобы неизбежном успехе российской армии.

В ISW считают, что Москва сознательно преувеличивает масштабы своих достижений, чтобы поддерживать внутреннюю поддержку войны и создавать впечатление постоянного продвижения, несмотря на значительно более сдержанную динамику событий на линии фронта.

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