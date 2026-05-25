Путін розкрив карти: чому після удару по Києву здивувала реакція союзників України

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ніч на 24 травня виявилася для української столиці справді жахливою. Ще одна ніч, коли Росія воювала не з армією, а з містом. Балістика. "Шахеди". Пожежі у багатоповерхівках. Зруйновані квартири. Десятки постраждалих. Загиблі цивільні. Про це розповів аналітик з міжнародних питань Ілія Куса.
Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел
На його думку, мета таких ударів – не фронт, а виключно психологічне виснаження, страх, намагання змусити суспільство жити у режимі постійного апокаліпсису. І паралельно Москва продовжує розповідати про "готовність до переговорів".
Він зауважив, що реакція світу виявилася більш, ніж прогнозованою. ЄС засуджує удари та закликає посилити ППО. США заявляють, що Росія не демонструє жодних намірів до деескалації. Британія та Балтія прямо називають це терором. ООН традиційно "глибоко занепокоєна", але проблема вже давно не лише в Росії. Проблема в тому, що частина наших ключових партнерів досі намагається виграти цю війну напівмірами. Поки Київ горів після чергової масованої атаки, окремі країни НАТО фактично заблокували ініціативу щодо довгострокового збільшення допомоги Україні – лише 0,25% ВВП. Навіть це для когось виявилось "надто багато".
Він підсумовує, найбільша ілюзія Заходу – думати, що український апокаліпсис можна локалізувати. Насправді ж не можна. Україна сьогодні не просто воює за себе. Україна буквально купує Європі час, дуже дорого купує – людськими життями.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія виснажується, але не зупиняється: у Генштабі зробили тривожну заяву про фронт.