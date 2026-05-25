Путін розкрив карти: чому після удару по Києву здивувала реакція союзників України

Ніч на 24 травня виявилася для української столиці справді жахливою. Ще одна ніч, коли Росія воювала не з армією, а з містом. Балістика. "Шахеди". Пожежі у багатоповерхівках. Зруйновані квартири. Десятки постраждалих. Загиблі цивільні. Про це розповів аналітик з міжнародних питань Ілія Куса.

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

"Удари та падіння уламків були зафіксовані практично по всій столиці – від Оболоні та Солом’янського району до Шевченківського й Голосіївського. І найважливіше тут навіть не масштаб атаки, а те, що Росія вже давно перестала робити вигляд, ніби веде "війну по військових об’єктах". Терор великих міст став окремою стратегією Кремля", – зазначив експерт.

На його думку, мета таких ударів – не фронт, а виключно психологічне виснаження, страх, намагання змусити суспільство жити у режимі постійного апокаліпсису. І паралельно Москва продовжує розповідати про "готовність до переговорів".

"Кремль давно опанував особливий жанр дипломатії: вдень – заяви про мир, вночі – ракети по житлових будинках", – зазначив екс-дипломат.

Він зауважив, що реакція світу виявилася більш, ніж прогнозованою. ЄС засуджує удари та закликає посилити ППО. США заявляють, що Росія не демонструє жодних намірів до деескалації. Британія та Балтія прямо називають це терором. ООН традиційно "глибоко занепокоєна", але проблема вже давно не лише в Росії. Проблема в тому, що частина наших ключових партнерів досі намагається виграти цю війну напівмірами. Поки Київ горів після чергової масованої атаки, окремі країни НАТО фактично заблокували ініціативу щодо довгострокового збільшення допомоги Україні – лише 0,25% ВВП. Навіть це для когось виявилось "надто багато".

"І тут уже важко без сарказму. Частина західних еліт досі живе у парадигмі: "не провокувати Росію", "не піднімати ставки", "дати Україні рівно стільки, щоб вона не програла", але Кремль читає це зовсім інакше. У Москві слабкість завжди трактують як запрошення. Бо, якщо сьогодні російські ракети безкарно летять по Києву, завтра Росія тестуватиме межі вже у Балтії, Польщі чи Чорному морі. І тоді в укриття підуть уже не лише українці", – зазначив Ілія Куса.

Він підсумовує, найбільша ілюзія Заходу – думати, що український апокаліпсис можна локалізувати. Насправді ж не можна. Україна сьогодні не просто воює за себе. Україна буквально купує Європі час, дуже дорого купує – людськими життями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія виснажується, але не зупиняється: у Генштабі зробили тривожну заяву про фронт.



