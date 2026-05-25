Путин раскрыл карты: почему после удара по Киеву удивила реакция союзников Украины

Ночь на 24 мая оказалась для украинской столицы действительно ужасающей. Еще одна ночь, когда Россия сражалась не с армией, а с городом. Баллистика. "Шахеды". Пожары в многоэтажках. Разрушены квартиры. Десятки пострадавших. Погибшие гражданские. Об этом рассказал аналитик по международным вопросам Илия Куса.

"Удары и падение обломков были зафиксированы практически по всей столице – от Оболони и Соломенского района до Шевченковского и Голосеевского. И самое важное здесь даже не масштаб атаки, а то, что Россия уже давно перестала делать вид, будто ведет войну по военным объектам. Террор крупных городов стал отдельной стратегией Кремля", – отметил эксперт.

По его мнению, цель таких ударов – не фронт, а исключительно психологическое истощение, страх, попытки вынудить общество жить в режиме постоянного апокалипсиса. И параллельно Москва продолжает рассказывать о готовности к переговорам.

"Кремль давно овладел особым жанром дипломатии: днем – заявления о мире, ночью – ракеты по жилым домам", – отметил экс-дипломат.

Он отметил, что реакция мира оказалась более чем прогнозируемой. ЕС осуждает удары и призывает усилить ПВО. США заявляют, что Россия не демонстрирует никаких намерений по деэскалации. Британия и Балтия прямо называют это террором. ООН традиционно "глубоко озабочена", но проблема уже давно не только в России. Проблема в том, что часть наших ключевых партнеров по-прежнему пытается выиграть эту войну полумерами. Пока Киев горел после очередной массированной атаки, отдельные страны НАТО фактически заблокировали инициативу по долгосрочному увеличению помощи Украине – всего 0,25% ВВП. Даже это для кого-то оказалось "слишком много".

"И здесь уже тяжело без сарказма. Часть западных элит до сих пор живет в парадигме: не провоцировать Россию, не поднимать ставки, дать Украине ровно столько, чтобы она не проиграла, но Кремль читает это совсем иначе. В Москве слабость всегда трактуется как приглашение. Если сегодня российские ракеты безнаказанно летят по Киеву, завтра Россия будет тестировать границы уже в Балтии, Польше или Черном море. И тогда в укрытие пойдут уже не только украинцы", – отметил Илия Куса.

Он подытоживает, самая большая иллюзия Запада – думать, что украинский апокалипсис можно локализовать. На самом же деле нельзя. Украина сегодня не просто сражается за себя. Украина буквально покупает в Европе время, очень дорого покупает – человеческими жизнями.

