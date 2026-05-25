Путин раскрыл карты: почему после удара по Киеву удивила реакция союзников Украины

Кравцев Сергей
Ночь на 24 мая оказалась для украинской столицы действительно ужасающей. Еще одна ночь, когда Россия сражалась не с армией, а с городом. Баллистика. "Шахеды". Пожары в многоэтажках. Разрушены квартиры. Десятки пострадавших. Погибшие гражданские. Об этом рассказал аналитик по международным вопросам Илия Куса.
Удар по Киеву.
По его мнению, цель таких ударов – не фронт, а исключительно психологическое истощение, страх, попытки вынудить общество жить в режиме постоянного апокалипсиса. И параллельно Москва продолжает рассказывать о готовности к переговорам.
Он отметил, что реакция мира оказалась более чем прогнозируемой. ЕС осуждает удары и призывает усилить ПВО. США заявляют, что Россия не демонстрирует никаких намерений по деэскалации. Британия и Балтия прямо называют это террором. ООН традиционно "глубоко озабочена", но проблема уже давно не только в России. Проблема в том, что часть наших ключевых партнеров по-прежнему пытается выиграть эту войну полумерами. Пока Киев горел после очередной массированной атаки, отдельные страны НАТО фактически заблокировали инициативу по долгосрочному увеличению помощи Украине – всего 0,25% ВВП. Даже это для кого-то оказалось "слишком много".
Он подытоживает, самая большая иллюзия Запада – думать, что украинский апокалипсис можно локализовать. На самом же деле нельзя. Украина сегодня не просто сражается за себя. Украина буквально покупает в Европе время, очень дорого покупает – человеческими жизнями.
